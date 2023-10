Broncos tocam música de Taylor Swift após derrotar Chiefs, Travis Kelce sofre sem ela

Tele Denver Broncos(3-5) jogou um Taylor Swift música depois de derrotar o Chefes de Kansas City (6-2) no domingo no Empower Field em Mile High para trollar Travis Kelceque continua a lutar quando a popstar não está presente para apoiá-lo.

Kelce, 34, terminou a derrota por 9-24 com apenas 58 jardas em seis recepções e zero touchdowns. Ele estava claramente frustrado e entrou no vestiário imediatamente após o término do cronômetro do jogo.

A resposta engraçada de Travis Kelce ao ouvir ‘We love Taylor’ de um fã

O estádio então começou a tocar “Shake It Off” de Swift nos alto-falantes enquanto os torcedores dançavam em comemoração à primeira vitória do time sobre Kansas City desde 2015.

Swift, 33, esteve em quatro jogos do Chiefs nesta temporada. Na verdade, ela estava no Arrowhead Stadium há duas semanas, quando KC venceu Denver.

Estatísticas de Travis Kelce sem Taylor Swift

O ícone pop também participou da vitória da semana passada sobre o Carregadores de Los Angelesdurante o qual Kelce acumulou 179 jardas e um TD em 12 recepções.

Kelce tem uma média de 108 jardas recebidas por jogo com Swift presente, mas apenas 46,5 quando ela pula o jogo.

Swift e Kelce estão namorando há pouco mais de um mês e continuam sendo assunto de conversa em todo o mundo. NFL.