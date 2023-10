Bronny James revela quem é seu jogador favorito da NBA: sua primeira escolha irá surpreendê-lo

Bronny James continuou tentando se tornar um jogador profissional de basquete, seus recentes problemas de saúde não parecem tê-lo impedido de atingir seu objetivo. Muitas vezes perguntaram a Bronny quem é seu jogador favorito da NBA, mas provavelmente não na frente de uma câmera. Agora que lhe perguntaram, era bastante óbvio o nome que ele mencionaria. Como o filho da lenda que faz parte do CABRA conversa, é natural que Bronny James diria que seu pai é seu jogador favorito da NBA de todos os tempos. Ele já disse muitos nomes como Kobe Bryant ou Michael Jordan mas Bronny permanecerá firme e fiel às suas raízes. Além disso, talvez LeBron está assistindo e de alguma forma Bronny se sente um pouco pressionado.

O filho de LeBron James, Bronnny James, revela seu jogador favorito de todos os tempos

LeBron James é realmente o melhor jogador de todos os tempos?

Simplificando, olhando para o histórico de pontuação, há definitivamente um argumento de que LeBron James pelo menos precisa estar na conversa do melhor jogador da NBA de todos os tempos. Mas James já ganhou quatro anéis de campeonato da NBA. Só isso e o recorde de pontuação devem colocá-lo no Top 3, pelo menos. Em termos de anéis, Michael Jordan e Bill Russell ainda superam LeBron James. Mas nenhum desses jogadores foi testemunhado por Bronny como talvez Kobe Bryant tenha sido. Stephen Curry também faz parte da conversa, gostem as pessoas ou não. Mas James é o jogador mais completo que já existiu.

James ainda tem esperança de um dia poder jogar ao lado de seu filho se Bronny chegar à NBA. Após a parada cardíaca que sofreu, Bronny James teve que se submeter a um procedimento e posteriormente foi diagnosticado com um defeito cardíaco congênito. No entanto, os médicos confirmaram que seu retorno ao basquete é 100% possível. Em meio a esse revés recente, talvez Bronny não chegue à NBA no mesmo momento que era esperado, mas ainda tem boas chances de chegar. Quando isso acontecer, LeBron James será o pai mais feliz do mundo.