Bruce Willis é supostamente ‘incomunicativo’ enquanto continua a lutar contra a demência

Bruce Willis‘batalha com transtorno neurodegenerativo demência frontotemporal continua a ser manchete, à medida que a saúde da estrela de Die Hard continua piorar progressivamente com o tempo. Esta doença forçou Willis a deixar de atuar em 2022, como ele foi originalmente diagnosticado com afasia, o que alterou sua fala e compreensão.

Agora, parece que o prognóstico pois o ator de 68 anos não está melhorandor, à medida que novas informações esclarecem sobre como é a vida de Willis agorae como ele e sua família estão lidando com os desafios desta doença neurodegenerativa.

Condição médica atual de Bruce Willis

De acordo com Michael Starr do The New York Post, o criador de Moonlighting, Glenn Gordon Caron, visitou recentemente Willis e falou detalhadamente sobre sua condição, dizendo que o ator agora é ‘não totalmente verbal’ e ‘incomunicativo’, observando que ele ainda reconhece as pessoas, mas notou que a doença afetou seu amigo, observando que a ‘faísca nele’ desapareceu

.

Minha sensação é que nos primeiros três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi Glenn Gordon Caron

Bruce Willis lutou contra a demência nos últimos anos

Durante seus últimos anos como ator, foi relatado que Bruce Willis começou a parecer confuso no set e não conseguia entender o que estava sendo indicado durante as filmagens.

Ele apareceu principalmente em filmes independentes de baixo orçamento durante os últimos anos de sua carreira de ator. Após ser anunciado que sofria de afasia, surgiram mais detalhes sobre sua luta nos últimos dias de sua carreira de ator, como ele acidentalmente pegou uma arma carregada com cartucho vazio, ou questionou por que estava em locações de filmagem, parecendo desorientado.