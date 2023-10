Bryce Young x CJ Stroud: confronto entre os dois primeiros escolhidos do Draft da NFL destaca um conto de advertência

To confronto mais intrigante de Semana 8 da NFL tem lugar em Charlotte, Carolina do Norte.

Esses anos duas principais escolhas do Draft da NFL vão se enfrentar, já que Carolina Bryce Jovem assume CJ Stroud e a Houston Texanos.

Bryce Young vs CJ Stroud: quem tem melhores estatísticas?

Com base nas primeiras seis semanas da temporada, os Carolina Panthers poderiam ter feito um grande erro com a escolha geral nº 1 tomando o antigo Alabama o quarterback Bryce Young.

Bryce e o Panteras ainda não venceram; o time está 0-6 saindo do adeus da Semana 7, e Young está 0-5 como titular, tendo perdido um jogo devido a uma lesão. Ele tem uma média de menos de 200 jardas por jogo com um QBR de apenas 32,1, e sua proporção TD-INT é sólida, mas desanimadora em 6-4.

Enquanto isso, CJ tem os Texans em 3-3, saindo de seu próprio adeus na Semana 7, sentindo-se ótimo com suas chances de lutar pelo AFC Sul coroa. Stroud é cinco primeiros na NFL com média de 277 jardas por jogo no ar, incluindo 13,1 jardas por conclusão, líder da liga, ele também acompanha todos os quarterbacks da NFL com uma taxa de interceptação de 0,5%, ajudando-o estabeleceu o recorde de novato para o maior número de arremessos sem escolha no início de sua carreira.

O técnico dos Panteras ainda acredita que Young foi a escolha certa

Além do início lento em campo de Young, a outra consideração na avaliação da escolha é que o Os Panteras negociaram pela chance de convocá-loenviando receptor largo estrela DJ Moore para o Ursos de Chicago, que poderia ter sido um alvo sólido número 1 para seu novo QB. Além disso, eles também distribuíram quatro escolhas de draft no acordo.

Apesar disso, Técnico dos Panteras, Frank Reich acredita em seu cara. “Nós pegamos o cara que queríamos conseguir e não poderia estar mais feliz com isso em todos os sentidos”, disse Reich na quarta-feira, através do site oficial da equipe.

“E eu diria o seguinte: Estou feliz por CJ. Ele fez seis bons jogos e não tenho dúvidas de que fará muitos outros bons jogos. Mas eu sei de uma coisa: quando se trata de avaliar quarterbacks ou qualquer posição, são anos, não semanas. Você não pode colocar um rótulo em um cara depois de seis semanas ou mesmo um ano.”

A história apoia o argumento de Reich. Esta é a quinta vez na história que as duas primeiras escolhas se enfrentam em seu ano de estreia como QBs adversários.. A última vez que isso aconteceu, Zach Wilson melhor escolha do duelo Trevor Lawrence em 2021.

Não importa o resultado do Panteras-texanas jogo, tenha isso em mente antes de nos empolgarmos dizendo que o número 2 foi uma escolha melhor do que o número 1, com apenas oito semanas de carreira.