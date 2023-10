Bundesliga: Deputado alemão pede expulsão do jogador do Bayern de Munique por seu apoio à Palestina

Tmundo do futebol conhece bem a situação tensa que se vive no Faixa de Gaza.

Tem havido muitos atores que se posicionaram de forma muito específica através de suas redes sociais em relação ao conflito, gerando polêmica e, às vezes, a resposta de outros colegas e até mesmo instituições políticas.

Um desses exemplos é Noussair Mazraoui. O Jogo do Bayern de MuniqueR postou em seu Instagram uma mensagem de apoio e desejo de “vitória da Palestina” ao lado de uma bandeira do território. Uma mensagem que acabou desencadeando uma série de respostas muito fortes.

Deputado Johannes Steineiger apelou ao Bayern para deixar o jogador de lado, aludindo ao passado da seleção alemã e a um dos seus presidentes de dois mandatos, Landauer, que era judeu.

“O clube de Kurt Landauer, que foi pejorativamente referido pelos nazis como o clube dos judeus, não pode ignorar isto. Além disso, o Estado deve usar as responsabilidades que tem para expulsá-lo da Alemanha”, escreveu o deputado nas suas redes sociais.

O jornal alemão ‘Bild’ acusou-o numa das suas notícias de ser um “apoiante do terrorismo”. Perante esta situação, o marroquino foi obrigado a esclareça suas mensagens no Twitter com outro post.

“Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é realmente decepcionante ter de explicar o que defendo. Há uma situação em que milhares de pessoas inocentes estão a ser mortas. A minha posição é que trabalharei pela paz e pela justiça neste mundo. Isso significa que sempre serei contra todos os tipos de terrorismo, ódio e violência. E isso é algo que sempre apoiarei”, escreveu ele.

Um companheiro seu, Peretz, se posicionou em suas redes sociais com o mensagem oposta completa. O goleiro israelense condenou no Instagram o ataque do Hamas a Israel.

“Esta é apenas uma fração das atrocidades e monstruosidades cometidas pelo Hamas”, disse o jogador do Bayern.

Belo jogador acusado de “anti-semitismo” na França

Um caso muito semelhante ocorreu em França com Belo jogador Youcef Atal. O jogador de futebol postou em suas redes uma mensagem dura contra os judeus que posteriormente apagou, e depois pediu desculpas enquanto condenava qualquer forma de violência.

No entanto, as reações vieram da esfera política rapidamente. O prefeito da cidade, Christian Estrosi, exigiu um pedido de desculpas do argelino.

“Espero que Atal peça desculpas e denuncie os terroristas do Hamas. Caso contrário, ele não teria mais lugar no clube”, declarou o político.

Eric Ciotti, líder do Partido Republicano Francês e nascido em Nice, também apelou à acção.

“É insuportável, inaceitável. Para mim isto equivale a uma apologia ao terrorismo. Apelo à justiça para agir. Não podemos permitir que isto aconteça. Não podemos tolerar isso, seja qual for o estatuto da pessoa. Não é porque ela é um jogador de futebol que deveria ser protegido”, denunciou veementemente o político.