Byron Murphy ansioso para falar mal de Taylor Swift para Travis Kelce

Byron Murphy está pronto para adicionar um pouco de tempero ao Minnesota Vikingspróximo jogo em casa contra o Chefes de Kansas City.

As duas equipes lutarão em Estádio do Banco dos EUA no domingo, com os Chiefs como favoritos entrando na disputa graças ao seu recorde de 3-1, em comparação com a marca de 1-3 do Minnesota.

Desejando dar alguma vantagem ao seu time, Murphy, que joga como cornerback, disse que ele e a defesa dos Vikings planejam dar socos em Travis Kelce sobre seu romance com Taylor Swift.

“Ela vai vir para este jogo?” Murphy perguntou à mídia na segunda-feira ao falar sobre uma possível aparição de Swift em Minnesota.

“Estamos trancados, mas isso seria alguma coisa. Eu a observo desde que era criança. Isso seria legal, com certeza.

“Não para [Kelce] porque vamos tentar colocar as mãos nele na frente dela.

“Vou dizer algo a ele para fazê-lo seguir em frente.”

Murphy não tem problemas com o romance

O jogo é importante para os Vikings, pois eles tentam evitar cair para 1-4. Embora Murphy faça o que puder para tirar Kelce do jogo, ele diz que não tem problemas com o romance.

“Não estou odiando isso”, afirmou Murphy.

Minnesota espera que Kelce tenha um desempenho semelhante ao da semana 4. Embora os Chiefs tenham saído vitoriosos no confronto do Sunday Night Football com o Jatos de Nova Yorko tight end estava relativamente quieto, com seis recepções para 60 jardas.

Isaías Pacheco em vez disso, intensificou-se, correndo para 115 jardas em 20 corridas com um touchdown. Ele também contribuiu com três recepções para 43 jardas.