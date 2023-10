C6 Bank lança NOVO cartão de crédito; Confira a novidade

O C6 Bank é um banco digital brasileiros para pessoas físicas e jurídicas, sendo muito recente, com fundação em 2018 e abertura para o público apenas em 2019. Sendo assim, para ganhar espaço no mercado financeiro do país, a instituição financeira sempre busca inovar, trazendo novos produtos e serviços para seus clientes.

Nesse sentido, o C6 Bank irá lançar seu novo cartão Black, oferecendo isenção de anuidade para os clientes que gastam mais de R$ 5 mil no mês. Outras vantagens deste novo cartão de crédito incluem cashback e 2 pontos no C6 Átomos por dólar gasto.

Segundo o head de produtos do C6 Bank, Maxnaun Gutierrez, este novo cartão de crédito veio para atender um novo público que é pouco contemplado por outros bancos no Brasil. “O C6 Black foi pensado para atender os clientes que ainda não são elegíveis ao C6 Carbon, mas que querem usufruir dos benefícios de um cartão da categoria premium, como acúmulo de pontos.”

O cartão C6 Carbon, para quem não conhece, é o mais exclusivo do C6 Bank, oferecendo diversas vantagens e anuidade zero para aqueles que gastam a partir de R$ 8 mil por mês, possuem a partir de R$ 50 mil em CDBs ou pelo menos R$ 1 milhão em investimentos.

Novo cartão Black do C6 Bank

O lançamento do novo cartão de crédito Black do C6 Bank irá ocorrer ainda nesta primeira semana de outubro, e como destacado por Gutierrez, seu intuito é ser a porta de entrada para os clientes nos cartões premium.

Com relação à anuidade, ela será cobrada em 12 vezes de R$ 50, totalizando R$ 600 ao ano de taxa. No entanto, como já dito, os usuários do novo cartão Black que tiverem um gasto mensal acima de R$ 5 mil contarão com isenção da anuidade.

O novo cartão de crédito do C6 Bank também irá oferecer pontos no programa C6 Átomos. Sendo assim, para cada dólar gasto pelos clientes com o cartão, serão acumulados dois pontos no programa, os quais podem ser convertidos em três programas de companhias aéreas nacionais. Esses programas são o LATAM Pass, Smiles e TudoAzul, além da Livelo.



Além disso, os clientes que receberem o cartão Black do C6 Bank poderão escolher pelo cashback (dinheiro de volta). Dessa forma, o cashback oferecido é de 0,8% sobre o gasto total no mês, e considera a conversão dos pontos em dinheiro na plataforma da instituição financeira.

Por fim, o cartão Black do C6 Bank oferecerá um C6 tag grátis para pedágios e estacionamentos. No entanto, para isso os clientes devem utilizar o cartão no crédito no mês anterior à mensalidade. Outras vantagens do novo cartão incluem bonificação de pontos no C6 Experience e isenção de taxa para abertura da conta C6 Global.

Novo opção de investimento

O C6 Bank lançou há alguns meses uma nova opção de investimento de renda fixa em dólar, oferecendo aos clientes a possibilidade de resgate diário do dinheiro investido. Segundo o banco, esse serviço será oferecido através de uma agência localizada no exterior.

De acordo com o C6 Bank, essa opção de investimento conta com um valor mínimo de aplicação de R$ 100. O serviço pode ser contratado diretamente pelo aplicativo da instituição financeira, de maneira totalmente digital. Como dito, o banco oferece a possibilidade de resgatar o dinheiro investido a qualquer momento, sendo que o dinheiro cai na conta do cliente em dois dias.