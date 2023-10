C6 Bank SURPREENDE com mudanças no programa Átomos; Entenda

O C6 Bank surpreendeu seus clientes nesta quinta-feira ao anunciar o encerramento de um serviço amplamente utilizado. A notícia deixou os detentores de cartões de crédito da instituição financeira desapontados.

O anúncio do encerramento veio como uma surpresa desagradável para os usuários do C6 Bank, que contam com o programa de acúmulo de pontos, conhecidos como “Átomos”, os quais podem ser trocados por milhas, produtos e cashback por meio da loja online do banco. No entanto, recentes mudanças nas regras de acúmulo de pontos pegaram todos de surpresa.

As principais alterações afetaram os clientes que fazem uso das carteiras digitais do C6 Bank. De acordo com informações do portal “Seu Crédito Digital”, o banco realizou discretamente uma atualização no regulamento do programa Átomos, que resultou na exclusão da pontuação referente às transações realizadas por meio das carteiras digitais.

Essa decisão de encerrar o serviço e modificar as regras do programa de pontos do C6 Bank gerou uma série de críticas e frustrações entre os clientes, muitos dos quais agora terão que reavaliar suas estratégias de acumulação de pontos e benefícios.

O banco ainda não se manifestou publicamente sobre o motivo por trás dessas mudanças repentinas e como elas afetarão os clientes a longo prazo. Os usuários do C6 Bank continuam aguardando mais informações e esclarecimentos da instituição financeira para entender melhor as implicações dessas alterações em seu relacionamento com o banco.

Carteira digital do C6 Bank

As carteiras digitais têm se destacado como um meio de pagamento conhecido por oferecer praticidade e conveniência, e o C6 Bank disponibiliza o serviço aos seus clientes. Com essa funcionalidade, os usuários podem sair de casa sem a carteira física.

Resumidamente, a e-wallet do C6 Bank desempenha o mesmo papel das carteiras tradicionais, mas com um toque tecnológico. Ela concentra, em um só lugar, cartões de crédito e débito de diferentes instituições financeiras, oferecendo aos clientes a conveniência de gerenciar todas as suas contas em um único aplicativo.

Quando se trata do dia a dia, a carteira digital do C6 Bank tem o papel de facilitar a vida financeira dos clientes. Ela elimina a necessidade de carregar uma grande quantidade de cartões na bolsa ou na carteira, simplificando o processo de pagamento. Com essa carteira digital, os clientes podem realizar compras por aproximação utilizando seus smartwatches ou seus smartphones, tornando as transações ainda mais ágeis e seguras.



Você também pode gostar:

Pontos Átomos do banco digital

O funcionamento dos Pontos Átomos é bastante simples: os clientes ganham esses pontos ao realizar transações financeiras cotidianas, como pagamentos com cartão de crédito ou débito, investimentos, uso da conta digital e muito mais. Cada ação financeira se traduz em uma quantidade específica de Pontos Átomos, que são creditados na conta do cliente.

O que torna os Pontos Átomos ainda mais atraentes é a diversidade de opções de resgate. Os clientes podem trocar seus pontos por milhas aéreas, produtos diversos, cashback e até mesmo descontos exclusivos em lojas parceiras do C6 Bank. Essa versatilidade permite que os clientes personalizem suas recompensas de acordo com suas preferências e necessidades.

Além disso, o C6 Bank frequentemente oferece promoções e benefícios especiais que permitem aos clientes acumular pontos de forma acelerada. Isso inclui ofertas exclusivas em compras com parceiros e a participação em programas de fidelidade que multiplicam os pontos ganhos. Mais informações sobre o programa de benefícios podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.