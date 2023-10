Cacau Show ABRE MAIS de 200 VAGAS; Veja agora mesmo!

A Cacau Show, rede de lojas líder no segmento de chocolates finos do mundo, que gera mais de 12 mil empregos no país, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Dito isso, veja quais são as oportunidades na lista abaixo:

Líder de Loja – Catarina Outlet – Araçariguama – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Loja – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Loja – VILA MARIANA – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Loja – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lanchonete;

Líder de Loja – Brasília – DF – Lojas / Shopping;

Atendente – Florianópolis – SC – Atendimento;

Gerente de Loja – Shopping West Plaza – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Copeiro – Campos do Jordão – SP – Copa;

Barmam – Campos do Jordão – SP – Hotelaria;

Garçom – Campos do Jordão – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Limpeza – Campos do Jordão – SP – Limpeza;

Camareiro de Hotel – Campos do Jordão – SP – Hotelaria.

Mais sobre a Cacau Show

Falando sobre a rede de lojas, é importante frisar que a Cacau Show foi a primeira marca a oferecer trufas de qualidade a um preço democrático, sem falar que busca ser melhor a cada dia, com foco e atenção aos detalhes, antecipando-se às necessidades e enxergando inovação em tudo.

Desde então, se tornou a empresa líder no segmento de chocolates finos do mundo, com mais de duas mil lojas espalhadas pelo Brasil. Ao todo, são mais de 12 mil empregados, além de 55 mil revendedores.

Por fim, acredita na proximidade como forma de estabelecer relações verdadeiras e duradouras com os consumidores. Inova porque está em sua essência fazer diferente, se arriscar e sempre criar o novo.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas da Cacau Show já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



