Cacau Show vai assumir fábrica da Chocolates Pan; veja o que muda

A história da Chocolates Pan, uma das mais tradicionais fabricantes de chocolates do Brasil, ganhará um novo capítulo. Após a declaração de falência da empresa e o leilão de seus ativos, a Cacau Show, liderada pelo CEO Alexandre Costa, se destaca como a possível nova dona da antiga fábrica da Pan, localizada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A oferta da Cacau Show, no valor de R$ 70 milhões, foi a mais alta no certame realizado em setembro. Agora, resta a homologação judicial para que a empresa assuma o controle do espaço e dê início a uma nova era na produção de chocolates.

A Oferta da Cacau Show

A Cacau Show, por meio de seu veículo de investimentos CCSH, apresentou uma oferta de R$ 70 milhões pela antiga fábrica da Chocolates Pan. Segundo informações apuradas pelo jornal Diário do Grande ABC, o pagamento seria realizado em duas partes: R$ 17,5 milhões à vista e o restante parcelado em 30 meses. A proposta da Cacau Show foi semelhante à da Construtora Patriani, porém, a construtora condicionou o pagamento a uma diligência para verificar a viabilidade técnica de um empreendimento imobiliário. O leiloeiro encaminhou a proposta da Construtora Patriani para avaliação do judiciário, o que pode dar à Cacau Show a vantagem de se tornar a nova proprietária da fábrica.

A História da Chocolates Pan

A Chocolates Pan, cujo nome é uma abreviação para Produtos Alimentícios Nacionais S.A., foi fundada em 1935 pelos engenheiros Aldo Aliberti e Oswaldo Falchero, em São Caetano do Sul. A empresa ficou conhecida por seus “cigarrinhos” de chocolate, que se tornaram um sucesso no mercado. Além disso, a Chocolates Pan foi pioneira ao lançar o primeiro chocolate diet ao leite no Brasil. No entanto, nos últimos anos, a empresa enfrentou dificuldades financeiras, culminando no pedido de falência em fevereiro deste ano. A Pan alegou uma queda significativa em seu faturamento, o que impactou seu plano de recuperação judicial.

A Falência e o Leilão

Após o pedido de falência da Chocolates Pan, a Justiça determinou que seus bens fossem leiloados. A empresa afirmou ter uma dívida de R$ 182,9 milhões em impostos estaduais e R$ 15 milhões em tributos federais. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre a dívida bancária. O leilão ocorreu em setembro, e a Cacau Show apresentou a oferta mais alta, seguida pela Construtora Patriani e pela DGD Participações. Agora, cabe à Justiça definir o vencedor e homologar o resultado do leilão.

A Cacau Show e a Nova Fábrica

A Cacau Show é uma empresa reconhecida nacionalmente por sua qualidade e inovação no ramo de chocolates. Fundada por Alexandre Costa, a empresa se destaca por oferecer uma ampla variedade de produtos, desde os mais tradicionais até os mais sofisticados. Com a possível aquisição da antiga fábrica da Chocolates Pan, a Cacau Show planeja expandir sua capacidade de produção e fortalecer ainda mais sua presença no mercado.



Em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, o vice-presidente da Cacau Show, Daniel Roque, afirmou que a “história da Pan será respeitada”. Embora não tenha detalhado os planos da empresa para o espaço, é possível esperar que a Cacau Show utilize a estrutura existente para aumentar sua produção e desenvolver novos produtos. A empresa tem um histórico de investimentos em tecnologia e inovação, o que pode resultar em melhorias significativas na fábrica da antiga Chocolates Pan.

Expansão de produção

A possível aquisição da antiga fábrica da Chocolates Pan pela Cacau Show representa um novo capítulo na história dessas duas marcas icônicas do setor de chocolates. A Cacau Show, reconhecida por sua qualidade e variedade de produtos, tem a oportunidade de expandir sua produção e fortalecer sua posição no mercado com a nova fábrica. Resta aguardar a decisão da Justiça para que a Cacau Show possa assumir o controle do local e iniciar uma nova era na produção de chocolates. A história da Pan será respeitada, e os consumidores podem esperar por novidades deliciosas no futuro próximo.