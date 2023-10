Cada cidadão pode ter 27 carteiras de identidade? Entenda

A identificação civil é um aspecto fundamental para garantir a segurança e o acesso a serviços públicos. No Brasil, a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) vem se tornando uma realidade, trazendo uma série de benefícios para os cidadãos. Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa nova identificação, suas vantagens e como ela está sendo implementada em todo o país.

O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento de identificação que possui como principal novidade a utilização do número de CPF como identificador único do cidadão brasileiro. Com essa medida, busca-se centralizar as informações e evitar a multiplicidade de números de identificação em todo o território nacional.

Implementação da CIN em todo o Brasil

A implantação da CIN ocorre de forma gradual em todo o país. Até o momento, dois milhões de carteiras já foram emitidas em diferentes estados. A partir de novembro deste ano, estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal emitirão exclusivamente a nova Carteira de Identidade Nacional.

Essa implementação progressiva visa garantir que, até o final do mandato do presidente Lula, todos os brasileiros possuam a CIN. A emissão do documento é gratuita, reforçando o compromisso do governo em proporcionar segurança e cidadania para a população.

Vantagens da Carteira de Identidade Nacional

A adoção da Carteira de Identidade Nacional traz consigo diversas vantagens para os cidadãos brasileiros. Uma delas é a segurança proporcionada pelo uso do número de CPF como identificador único. Atualmente, é possível obter uma carteira de identidade em cada estado brasileiro, o que gera uma multiplicidade de números e diferentes identificações no território nacional. Com a CIN, essa situação será superada.

Outra vantagem da nova carteira é a possibilidade de reunir em um único documento as informações do cidadão que garantem acesso a diferentes serviços. Por meio de um QR Code presente na carteira, será possível acessar informações sobre o cidadão e, futuramente, integrar outros documentos, como a carteira de motorista, o cartão do SUS e o CadÚnico. Essa integração trará praticidade e facilidade no acesso aos serviços públicos.



Transformação do Estado e a CIN

A implementação da CIN está inserida em um contexto mais amplo de transformação do Estado brasileiro. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destaca que o Governo Federal busca melhorar os instrumentos e a capacidade de entrega de serviços para a sociedade.

Nesse sentido, medidas infralegais estão em curso, como o Concurso Nacional Unificado, que visa democratizar a entrada de servidores no serviço público federal. Além disso, a ministra ressalta a importância de uma burocracia técnica forte para garantir a continuidade das políticas públicas, independentemente de quem esteja no governo.

Concurso Nacional Unificado e a ampliação de oportunidades

O Concurso Nacional Unificado é uma das ações em andamento para promover a ampliação das oportunidades de trabalho no serviço público federal. A ministra Esther destaca a necessidade de descentralizar os concursos, que atualmente são realizados apenas nas capitais, dificultando o acesso da população a essas oportunidades.

A proposta é realizar os concursos em mais cidades, possibilitando que candidatos de diferentes regiões tenham a chance de participar. Além disso, o concurso não será voltado para uma carreira específica, mas para blocos de carreiras com afinidades temáticas, aumentando as chances dos candidatos e reduzindo custos.

Gestão do patrimônio da União e o Programa de Democratização de Imóveis

Outro aspecto abordado pela ministra é a gestão do patrimônio da União. O Programa de Democratização de Imóveis da União será lançado em breve, visando à revitalização dos centros das cidades e a racionalização do uso de edificações.

Esse programa funcionará por meio de comitês estaduais que atuarão em conjunto com estados e municípios, buscando a melhor destinação dos imóveis da União. A ideia é atualizar o uso desses imóveis, priorizando áreas como habitação, saúde e educação, e evitar que fiquem desocupados em centros urbanos importantes.

Construção de um pais mais justo

A implantação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) representa um avanço importante para a cidadania brasileira. Com a utilização do número de CPF como identificador único, busca-se centralizar informações e evitar a multiplicidade de números de identificação. Além disso, a nova carteira possibilita a integração de diferentes documentos em um único, o que facilita o acesso a serviços públicos.

A implementação da CIN faz parte de um processo mais amplo de transformação do Estado, que busca melhorar a capacidade de entrega de serviços e valorizar o papel dos servidores públicos. Medidas como o Concurso Nacional Unificado e o Programa de Democratização de Imóveis da União visam ampliar as oportunidades e promover uma gestão eficiente do patrimônio público.

Com essas iniciativas, o governo federal reafirma o compromisso de proporcionar segurança, cidadania e acessibilidade para todos os cidadãos brasileiros. A Carteira de Identidade Nacional é um passo importante nesse sentido, contribuindo para a construção de um país mais justo e igualitário.