Cadastro Único libera inscrições; veja como participar do programa

O Bolsa Família é um programa de auxílio governamental que visa promover a inclusão social e econômica de famílias em situação de vulnerabilidade. Através do Cadastro Único (CadÚnico), muitas famílias têm acesso a benefícios financeiros que podem fazer a diferença em suas vidas. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar como participar do Bolsa Família e como se inscrever no CadÚnico.

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico, é um instrumento utilizado pelo governo federal para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil. Ele é utilizado como base para a seleção de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família. É através do CadÚnico que as famílias podem ter acesso a auxílio financeiro e outros benefícios.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário que a família se enquadre em algumas condições. A renda mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo. Além disso, famílias com renda acima desse limite também podem se inscrever caso estejam vinculadas ou desejem participar de algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões.

Como fazer a inscrição no CadÚnico?

O governo federal possibilita que as famílias interessadas façam um pré-cadastro no CadÚnico através do meio digital. No entanto, o comparecimento presencial é indispensável para a efetivação da inscrição. É importante ressaltar que cada município pode estabelecer suas próprias regras para a inscrição no CadÚnico, por isso é recomendado entrar em contato com a prefeitura local para mais informações.

Consultando o Cadastro Único

Para saber se você está inscrito no CadÚnico, é possível realizar a consulta através do site do CadÚnico, clicando aqui. Para acessar o sistema, é necessário fazer login com CPF e senha do login Gov.BR. A consulta pode ser simples ou completa, fornecendo informações sobre a família e seu cadastramento.



Também é possível realizar a consulta através do aplicativo do CadÚnico, disponível gratuitamente nas plataformas Google Play e App Store. O aplicativo permite consultar o Número de Identificação Social (NIS) e emitir um comprovante de cadastramento.

Outra opção para consultar o CadÚnico é ligar para o telefone 0800 707 2003. A ligação é gratuita e o atendimento ocorre de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. Nos finais de semana e feriados, o horário de atendimento é das 10h às 16h.

Emitindo o comprovante do CadÚnico

Caso seja necessário emitir um comprovante de cadastramento no CadÚnico, existem diferentes opções disponíveis. Pela internet, é possível acessar o site Consulta Cidadão Cadastro Único. Através deste site, é possível emitir o comprovante de forma rápida e prática.

Outra opção é utilizar o aplicativo CadÚnico, que também permite a emissão do comprovante pelo celular. Caso prefira uma opção presencial, é possível se dirigir a um posto de cadastramento, ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou à prefeitura do seu município para solicitar o comprovante.

Cadastro Único

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que possui grande importância para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Através do Cadastro Único, é possível acessar benefícios financeiros e outros programas sociais que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Se você se enquadra nos critérios para participar do Bolsa Família, não deixe de fazer sua inscrição no CadÚnico e garantir o acesso aos benefícios disponíveis.