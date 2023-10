CADÚNICO vai liberar OUTROS benefícios; saiba mais

Atualmente, a população possui acesso a diversos benefícios por meio da inscrição no CadÚnico. Um dos mais conhecidos é o Bolsa Família, que tem ganhado bastante popularidade. O programa tem novas regras, o que pode gerar dúvidas entre os beneficiários. Também foram implementadas atualizações que permitem o resgate mais rápido do montante repassado.

O pagamento do Bolsa Família referente a outubro se realizará a partir do dia 18 de outubro, contemplando aproximadamente 20,8 milhões de famílias no país. O valor mínimo do pagamento é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber o Benefício Primeira Infância de R$ 150 ou R$ 300, além de um adicional de R$ 50 para famílias com jovens até 17 anos ou gestantes.

Pagamento do Bolsa Família e do Auxílio-Gás acontecerá em breve

Vale lembrar que o Auxílio-Gás não foi pago em setembro, já que o último depósito foi em agosto. Isso porque os pagamentos ocorrem bimestralmente, com o próximo previsto para outubro.

Ademais, confira abaixo o cronograma de depósitos para este mês, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS):

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

é no dia 24 de outubro; Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.

Regras atualizadas para recebimento do benefício

As regras do Bolsa Família atualizadas são as seguintes:



Realização de acompanhamento pré-natal;

Cumprimento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Manter o Cadastro Único sempre atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

Outros benefícios para cadastrados no CadÚnico

Outros benefícios disponíveis através do CadÚnico incluem:

Auxílio-Gás;

Telefone Popular;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

ID Jovem;

BPC/LOAS;

Aposentadoria para brasileiros de baixa renda;

Minha Casa Minha Vida;

Isenção para taxa de Enem e concursos públicos;

Carta Social;

Carteira da Pessoa Idosa;

Programa de Crédito Fundiário;

PETI;

Fomento para atividades rurais produtivas;

Programa Cisternas;

Programa de Reforma Agrária;

Água para Todos;

Bolsa Verde e

Programa Brasil Alfabetizado.

É importante destacar que o CadÚnico se destina exclusivamente a cidadãos de baixa renda. De acordo com a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o requisito para inclusão no programa é uma renda familiar mensal per capita de até R$ 218.

Uma vez que a família faz parte do programa Bolsa Família, cada membro do grupo familiar tem direito a um benefício individual de R$ 142. Portanto, quanto maior for a família, maior será o valor total recebido.

Lembrando que, durante o processo de cadastro, é necessário fornecer informações sobre moradia, ocupação profissional, renda, escolaridade e outros detalhes. Portanto, é crucial manter os dados atualizados no sistema.

A atualização é obrigatória a cada dois anos, contados a partir da data de inscrição inicial. Contudo, sempre que houver mudanças na composição familiar, como nascimentos e óbitos, por exemplo, é preciso registrar as alterações.