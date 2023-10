Caged Aggression 36: Pat Miletich vs. Mike Jackson blog ao vivo

Este é o blog ao vivo do Caged Agression 36 para Pat Miletich vs. Mike Jackson, um evento principal do concurso de 175 libras no sábado em Davenport, Iowa.

A luta foi marcada após uma longa rivalidade na internet entre o Hall da Fama do UFC Pat Miletich e o veterano do UFC Mike Jackson. A luta foi considerada um “choque de ideologias e princípios”, sendo Miletich uma figura bem conhecida na política de direita e Jackson igualmente conhecido pelos seus comentários de esquerda sobre X.

Miletich é um dos vários lutadores envolvidos na briga, embora não seja o único. Jackson está atualmente envolvido em um caso de agressão decorrente de uma briga na academia com Jake Shields, com quem ele entrou em confronto nas redes sociais antes de Shields confrontá-lo no UFC Performance Institute.

Miletich, 55 anos, retorna às competições de MMA pela primeira vez em 15 anos, embora tenha competido uma luta de kickboxing em 2020.

Jackson, 38, faz sua primeira aparição em uma luta desde que uma derrota nos acréscimos para Pete Rodriguez encerrou sua sequência no UFC com um recorde de 1-2-1.

Confira o blog ao vivo Caged Agression 36 Pat Miletich vs. Mike Jackson abaixo.

Rodada 1: Sim pessoal, Pat Miletich está lutando agora aos 55 anos. Sem toque de luva e estamos fora. Jackson acerta dois chutes nas pernas e Miletich tenta derrubar. Jackson consegue ficar em pé, mas é perfurado com uma grande mão direita por Miletich e Jackson cai! Uau!

Miletich tenta uma kimura, mas consegue uma posição de crucifixo e descarrega com cotoveladas repetidamente em Jackson. Miletich agora fala alguma besteira enquanto acerta mais cotoveladas. Ainda faltam pouco mais de dois minutos para o final e mais cotoveladas incontestadas de Miletich para deleite da multidão. Jackson em modo de sobrevivência total enquanto come outra cotovelada, mas Miletich desacelerou um pouco, talvez para conservar um pouco de energia, mas depois acerta mais algumas cotoveladas. Jackson não tem nenhuma ofensa. Tudo Miletich cedo, pois termina o round com mais cotoveladas.

MMAFighting marca 10-8 para Miletich

2 ª rodada: Mike Jackson precisa muito, muito de um golpe de impulso aqui. Jackson acerta uma direita limpa que acerta o alvo, Miletich parecia querer derrubar, mas pensou melhor. Miletich atira totalmente dessa vez e derruba Jackson, depois pega suas costas, agora montado em Miletich.

Jackson tentando defender, Miletich acerta algumas direitas curtas, ora passa para meia guarda, ora para controle lateral. Outra mão direita de Miletich e o golpe continua faltando ainda mais de meio round. Jackson simplesmente não consegue se levantar, muito menos conseguir espaço no tatame devido à posição superior de Miletich. Martela o punho de Miletich e procura o pescoço, Jackson escapa e eles se levantam. Grande mão direita de Miletich, Jackson acerta um uppercut. Jackson agora está começando a cair de pé enquanto os dois estão exaustos. Jackson ataca Miletich e o machuca. Jackson consegue o impulso que precisava e pode ter roubado aquela rodada.

MMAFighting marca a rodada 10-9 para Miletich, 20-17 Miletich no geral

Rodada 3: Miletich é gaseado. Ele pode não se levantar para o terceiro. Miletich não pode continuar e está tudo acabado. Jackson vai conseguir uma vitória por nocaute técnico, apesar de provavelmente ter perdido os dois primeiros rounds.

Jens Pulver gritando para Jackson ser respeitoso com Miletich, que tentou se levantar do banco, mas seu corpo simplesmente cedeu.

Resultado oficial: Mike Jackson derrotou. Pat Miletich por submissão verbal – Rodada 2, 5:00

Jackson agora sendo entrevistado na jaula. “The Truth” coloca Davenport, e até mesmo Miletich, como um “pioneiro” e lenda do esporte. Talvez a carne esteja esmagada, pelo menos do lado de Jackson.

Miletich agora está conseguindo uma entrevista. O homem de 55 anos dá crédito a Jackson por sua capacidade de receber punições e diz que ele foi gaseado em uma briga pela primeira vez. “Eu não conseguia respirar. Me sinto um covarde”, pela luta terminar do jeito que terminou. Miletich então diz que o país precisa ficar unido e não ser dividido, ou manipulado, antes de agradecer aos torcedores e ao seu time.