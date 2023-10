Cain Velasquez concedeu permissão judicial para encurralar o companheiro de equipe Usman Nurmagomedov no Bellator 300

Cain Velasquez não só comparecerá ao Bellator 300 no sábado, mas também atuará como um dos treinadores e cornermen do campeão dos leves Usman Nurmagomedov em sua luta contra Brent Primus.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, que deve ir a julgamento por acusações premeditadas de tentativa de homicídio em janeiro, recebeu permissão dos tribunais para encurralar Nurmagomedov no sábado. O diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Andy Foster, confirmou a notícia ao MMA Fighting na segunda-feira.

“Ele está escalado para escanteio”, disse Foster em mensagem enviada ao MMA Fighting. “Temos posse de uma ordem judicial que permite que ele faça isso.”

Como condição para sua libertação sob fiança em novembro passado, Velásquez é obrigado a receber permissão dos tribunais para qualquer viagem ou aparição que fizer. Velasquez já havia aparecido em um card de luta livre profissional no Arizona, bem como em outras funções de patrocínio que exigiam que ele viajasse pelos Estados Unidos.

Esta será a primeira vez que Velasquez volta a encurralar um lutador desde que foi preso pela primeira vez em fevereiro de 2022 por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio premeditado.

Velasquez foi preso depois de supostamente ter partido em uma perseguição em alta velocidade enquanto disparava vários tiros de uma arma contra um veículo que continha Harry Goularte – o homem que enfrenta suas próprias acusações depois de supostamente molestar sexualmente o filho de 4 anos de Velasquez em uma creche de propriedade e operado por sua mãe.

Goularte não foi ferido no ataque, mas seu padrasto Paul Bender sofreu ferimentos não fatais devido a um ferimento a bala que sofreu. Velasquez foi posteriormente preso sem incidentes e passou os oito meses seguintes na prisão antes de finalmente receber fiança condicional em novembro passado.

Na última quarta-feira, o juiz Daniel T. Nishigaya avisou Velasquez por meio de seus advogados que ele marcaria uma data de julgamento para seu caso em meados de janeiro de 2024. Velasquez enfrenta uma série de acusações, que se for condenado, ele enfrentará a possibilidade de prisão perpétua. prisão.

Durante sua carreira de lutador, Velasquez foi considerado um dos maiores pesos pesados ​​da história, com vários reinados como campeão no UFC. Ele se aposentou da competição ativa em 2019.

Ele agora ajudará Nurmagomedov, com quem treina na American Kickboxing Academy em San Jose, em sua próxima defesa de título, ao enfrentar Brent Primus na luta principal do Bellator 300, que também serve como luta no Grande Prêmio de Pesos Leves do Bellator. .