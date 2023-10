Caitlyn Jenner, desculpe por falar sobre Kris Jenner, começando o drama de Kardashian

Fontes próximas a Caitlyn disseram ao TMZ que o comentário causou tensão em toda a família, e todos estão do lado de Kris em vez de Caitlyn… incluindo as filhas de Caitlyn Kendall dar Kylie .

Nossas fontes dizem que Caitlyn estava promovendo sua próxima aparição no trailer de “House of Kardashian”, um show pelo qual ela foi paga… e a família não concordou com sua participação no projeto. Nossas fontes dizem que a intenção de Caitlyn era aparecer diante das câmeras para defender a família e falar bem deles… mas não foi assim que as coisas aconteceram.