Caitlyn Jenner diz que nunca mais terá outro relacionamento

Caitlyn Jenner está no caminho certo para passar o resto de sua vida sozinha – porque o romance simplesmente não está nos planos para ela… é o que diz a própria CJ.

Aqui está a citação dela… “Estou bem. Não estou nem perto de procurar um relacionamento. Nunca terei um relacionamento no futuro. Só não vejo isso na minha vida. Não estou procurando por isso.” Caitlyn acrescenta que está “muito solteira” e bastante satisfeita com esse status no momento.