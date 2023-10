Caixa abrirá novo edital de concurso público?

Recentemente, a atual presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, falou sobre a possibilidade de novo concurso público.

Assim, de acordo com ela, o banco estatal poderá lançar um novo edital até o início do próximo ano. Desta forma, a instituição já se encontra em processo de análise sobre o seu novo processo seletivo.

No entanto, apesar das movimentações, a Caixa ainda não revelou mais detalhes sobre o próximo concurso. Isto é, como, por exemplo, quais cargos irá ofertar.

“O banco informa, ainda, que estão sendo realizados estudos para abertura de novo concurso”, destacou a instituição.

Validade do último concurso da Caixa já acabou

É importante pontuar que o período de validade do último da Caixa foi no ano de 2014.

Este, portanto, já se encontra encerrado, em razão de um acordo entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a instituição bancária, por meio de Ação Civil Pública.

Assim, segundo o processo, o último concurso da Caixa teria o seu período de validade extinguido após a convocação de 800 candidatos. Ademais, o acordo ainda conta com outros pontos importantes para a publicação de novos editais.



Estes pontos exigem que:

O concurso não conte somente com vagas para a formação de cadastro de reserva;

O próximo concurso seja somente para o preenchimento da demanda de funcionários da instituição.

Desse modo, conforme informou a Caixa Econômica Federal, a convocação dos 800 candidatos aprovados no último certame já ocorreu.

Como foi o processo judicial?

Inicialmente, a seleção teria validade até o ano de 2016. Contudo, o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e do Tocantins (MPT DF/TO) formalizou uma ação judicial para que a instituição bancária estendesse, por um período indeterminado, a validade do certame. Isto é, com o objetivo de fornecer um tempo maior para a convocação de novos servidores.

Na época, o processo seletivo contou com a participação de mais de 1 milhão de candidatos, sendo deste número, 30 mil aprovados.

Assim, por meio de seu portal, a Caixa informa que cerca de 19 mil candidatos já convocados. Destes, 16.840 para ampla concorrência e outros 2.979 PcDs.

Das 19 mil convocações, 12 mil acabaram ingressando no quadro de servidores da instituição.

Atualmente, a função de técnico bancário da estatal conta com uma remuneração inicial mensal de R$ 3.597. Além disso, os servidores ainda possuem direito ao recebimento de outros benefícios como, por exemplo:



Vale transporte;

Participação nos lucros do banco;

Plano de saúde;

Plano de previdência complementar;

Auxílio refeição;

Auxílio alimentação;

Auxílio creche.

Portanto, o concurso da instituição se mostra como bem atrativo para vários candidatos.

Comissão da Caixa busca novas nomeações

A comissão formada por candidatos que foram aprovados no último processo seletivo da Caixa Econômica Federal, de 2014, vem buscando conseguir a convocação por meio da esfera judicial.

Assim, o grupo vem solicitando a anulação de contratos firmados com empresas terceirizadas que prestam serviços para instituição. Ademais, também busca a convocação de mais 159 candidatos aprovados no último concurso.

A Caixa, portanto, possui um prazo de 15 dias para apresentar todas as documentações necessárias, além de mostrar dados a serem utilizados para sua defesa.

Com as 800 aprovações iniciais, através do acordo com a Justiça do Trabalho, a estatal espera conseguir encerrar a seleção de 2014. Desse modo, poderá abrir um novo edital.

Em julho de 2019, após determinação judicial para que a instituição bancária cumprisse os termos regulamentados por meio da Lei de Cotas, a Caixa Econômica Federal efetuou a contratação de 174 candidatos portadores de alguma deficiência, que se encontravam na lista de aprovados em seu último processo seletivo.

Na época, os servidores foram recebidos pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na Universidade da Caixa, em Brasília.

Convocação teve apoio sindical

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) juntamente com a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) publicou um documento sobre as convocações.

Assim, as organizações manifestaram apoio à convocação dos 800 candidatos, o que gerou discordância entre os aprovados no último processo seletivo.

“Os aprovados estão revoltados. Consideram traição dos sindicatos, que se aliaram à Caixa e aceitaram um número irrisório de contratações. São nove anos sem concurso, redução de quadro, agências lotadas, preterição dos candidatos da ampla concorrência por um concurso exclusivo para PcD’s, e os órgãos sindicais se aliando à empresa para encerrar o concurso”, relatou um dos membros da comissão de aprovados.

Em sua defesa, a Fenae detalhou que um dos fatores que acarretaram ao acordo na ação foi a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Esta, por sua vez, questionou as admissões, após o ano de 2016, dos servidores por meio de ações judiciais trabalhistas, o que levaria a demissões desses contratados.

Ademais, a entidade também destacou a conquista do movimento pelas 800 convocações. No entanto, pontuou que a marca ainda se trata de um número que é insuficiente para a recomposição do quadro de servidores da Caixa.

Portanto, um novo concurso público será positivo para preencher estes cargos ainda vagas no órgão, o que é positivo para o serviço público.

Como foi o último concurso da Caixa

O último concurso da Caixa Econômica Federal ocorre no ano de 2014 e contou com a oferta de vagas para as seguintes carreiras:



Técnico bancário: nível médio;

Médico do trabalho: nível superior;

Engenheiro: nível superior.

Ademais, o processo seletivo teve coordenação do Cebraspe. Assim, atuando como banca examinadora, este ficou responsável pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação do resultado final do certame.

Para as carreiras de nível médio, as provas objetivas foram compostas da seguinte forma:



Língua Portuguesa: 14 questões de peso 2;

Demais conteúdos relacionados a conhecimentos básicos: 36 questões de peso 1;

Conhecimentos específicos: 70 questões de peso 2.

Além disso, todos os candidatos foram submetidos também a uma prova discursiva, que abordaram os seguintes temas:



Língua Portuguesa;

Matemática;

Raciocínio lógico;

Atualidades;

Ética;

Legislação Específica;

Atendimento;

Conhecimentos Bancários.

Nesse sentido, é interessante que os candidatos confiram as provas anteriores. Dessa forma poderão se habituar às cobranças do órgão, além de entender quais são os cargos que a Caixa costuma ofertar.