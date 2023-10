Caixa anuncia NOVO serviço de pagamento com cartão; Confira a novidade

A Caixa informou ao público que disponibilizou mais um meio de pagamento de boletos, contas e jogos. De acordo com o anúncio feito pela instituição financeira, o novo serviço deve facilitar a vida dos clientes. As Lotéricas agora aceitam o pagamento de contas, boletos e jogos com cartões de crédito e débito de qualquer banco, das bandeiras Visa, Mastercard e Elo.

Os clientes da Caixa poderão utilizar cartões de crédito e débito de qualquer banco, desde que sejam das bandeiras Visa, Mastercard e Elo. No entanto, esta nova opção de pagamento estará disponível mediante uma taxa de conveniência.

Taxa de juros

Em um anúncio surpreendente e aguardado, acaba de ser liberado um método de pagamento da Caixa que promete facilitar o dia a dia de milhões de brasileiros. Os valores das taxas para o serviço de pagamento de boletos com cartão oferecido pela CAIXA, em parceria com a FISERV, são os seguintes:

0,98% para pagamentos com cartão de débito.

2,95% para pagamentos com cartão de crédito.

Mesmo com a cobrança de uma taxa de juros, vale lembrar que carteiras digitais como o Recarga Pay, possibilitam o pagamento de contas e boletos através da função crédito, cobram taxas a partir de 3,49%. Portanto, a taxa de 2,95% anunciada pela Caixa para pagamento com cartão de crédito é uma opção mais econômica para os clientes.

Apesar da novidade beneficiar muitos cidadãos, é importante destacar que o pagar a fatura do cartão de crédito com qualquer cartão de crédito não está permitido. A restrição impede o uso inadequado de cartões de crédito para quitar faturas, o que poderia levar a práticas fraudulentas ou até ao acúmulo de dívidas.

Vantagens do pagamento de boletos com o cartão

Uma nova oportunidade para maximizar os benefícios em programas de recompensas e acelerar o acúmulo de milhas foi recentemente introduzida pela Caixa Econômica Federal. Como já dito anteriormente, a instituição financeira agora permite o pagamento de boletos, contas e jogos com cartões de crédito de qualquer banco, desde que sejam das bandeiras Visa, Mastercard e Elo.



Essa inovação não só torna a estratégia de pagamento de boletos com cartão mais econômica, mas também oferece uma alternativa para aqueles que desejam atingir metas de gastos ou acumular mais pontos em programas de recompensas de forma rápida. Além disso, essa mudança pode beneficiar aqueles que buscam acelerar o acúmulo de milhas.

Sobre as Casas Lotéricas

As casas lotéricas são estabelecimentos que oferecem diversos serviços relacionados a jogos de loteria e também serviços financeiros. No Brasil, elas são amplamente conhecidas por serem locais onde as pessoas podem fazer apostas em jogos de loteria, como a Mega-Sena.

Além dos jogos de loteria, as casas lotéricas oferecem uma variedade de serviços financeiros, sendo correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal. Desse modo, as pessoas podem pagar suas contas de água, luz, telefone, impostos, boletos bancários e outras despesas fixas ou não.

É possível também receber benefícios sociais, como o Bolsa Família e o seguro-desemprego, nas casas lotéricas, já que elas possuem uma relação direta com a Caixa Econômica Federal. Essa relação é regulamentada e estabelecida por meio de um contrato firmado entre a Caixa e os proprietários das casas lotéricas.