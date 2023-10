CAIXA emite comunicado relacionado ao DIA DAS CRIANÇAS

Comemorado anualmente, o Dia das Crianças é uma oportunidade para pais e responsáveis refletirem sobre como estão preparando os pequenos para o futuro. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é através da educação financeira. E é aqui que entra o comunicado da CAIXA.

Neste artigo, vamos explorar as várias vantagens de iniciar a jornada bancária das crianças com a CAIXA. Vamos mergulhar nos detalhes sobre como abrir uma conta, os benefícios da mesada pelo cartão de crédito e como tudo isso pode ajudar no desenvolvimento financeiro da criança.

A Importância da Educação Financeira para Crianças

Para muitos pais e responsáveis, a educação financeira é uma parte essencial do processo de crescimento e desenvolvimento de seus filhos. É um investimento a longo prazo que pode ajudá-los a se tornarem adultos financeiramente responsáveis.

Ensinar as crianças sobre dinheiro não é apenas sobre economizar – é sobre compreender o valor do dinheiro e como ele pode ser usado para alcançar objetivos. É também sobre compreender os conceitos de investimento e a importância de planejar para o futuro.

A Experiência da Família Leiria

Para ilustrar como a educação financeira pode ser eficaz quando iniciada cedo, vamos considerar a história da família Leiria. Leonardo, o pré-adolescente da família, tem um interesse natural em ciências exatas e sonha em se tornar um engenheiro de software. Mesmo com apenas 12 anos, Leonardo já está pensando em investimentos e questionando seus pais sobre impostos e aposentadoria.

Leonardo foi capaz de comprar um videogame com o dinheiro que economizou de sua mesada. Ele também está economizando para uma assinatura mensal do jogo. Esta consciência financeira foi cultivada por sua família desde cedo.

A Conta Poupança de Leonardo



Desde os seis meses, Leonardo tem uma poupança na CAIXA, que foi aberta por sua mãe, Renata. Ela acredita que ensinar educação financeira para uma criança é fundamental. Renata deposita dinheiro na conta de Leonardo todos os meses, um processo automatizado através de débito direto de sua conta para a dele.

A poupança de Leonardo não é apenas uma forma de guardar dinheiro para o futuro, mas também uma ferramenta de aprendizado. Renata usa a conta para ensinar Leonardo sobre planejamento financeiro e a importância de economizar para alcançar metas.

CAIXA para Crianças: Como Funciona

Abrir uma conta para uma criança na CAIXA é um processo simples. Qualquer criança pode ter uma conta, desde que tenha um CPF. No entanto, é necessário o acompanhamento e a autorização de um representante legal, como um pai ou mãe.

A CAIXA oferece a possibilidade de abrir uma conta corrente ou poupança para crianças. As contas não diferem das contas de adultos, exceto por algumas restrições de movimentação. Por exemplo, para crianças menores de 16 anos, a conta só pode ser movimentada por um representante legal. Adolescentes entre 16 e 18 anos podem realizar todas as transações, desde que tenham o consentimento de um representante legal.

Como Solicitar a Abertura de Conta

O processo de abrir uma conta para uma criança na CAIXA é simples. O representante legal deve visitar uma agência da CAIXA com os documentos pessoais dele e da criança.

Para menores beneficiários de programas sociais, a CAIXA oferece a possibilidade de abrir uma conta Poupança Social Digital de forma automática. A movimentação desta conta pelo menor está condicionada à autorização de seu representante legal.

Cartão de Crédito Adicional Mesada CAIXA

Outra maneira de educar financeiramente as crianças é através do cartão de crédito adicional Mesada CAIXA. O cartão é disponível para todas as variantes de cartões Elo, Visa e Mastercard.

O limite do cartão é definido pelo cliente e pode ser alterado a qualquer momento. Todas as despesas são listadas na fatura do titular, separadas pelo nome de cada usuário. Quando o limite do cartão é atingido, as compras não são mais autorizadas, sendo reconstituído após o pagamento da fatura.

A Experiência da Família dos Santos

A família dos Santos é um exemplo de como o cartão de crédito adicional Mesada CAIXA pode ser usado para ensinar as crianças sobre finanças. Adriana, a mãe, abriu uma poupança para seus três filhos e usa o cartão de crédito adicional para o dia a dia.

Adriana acredita que as crianças não precisam esperar até os 18 anos para começar a aprender sobre finanças. Ela usa o cartão de crédito adicional como uma ferramenta de ensino, permitindo que seus filhos aprendam sobre limites de crédito e responsabilidade financeira.

Solicitando o Cartão de Crédito Adicional “Mesada CAIXA”

O cartão de crédito adicional “Mesada CAIXA” pode ser emitido para crianças e adolescentes a partir de 8 anos. A solicitação pode ser feita diretamente no aplicativo Cartões CAIXA, na central de atendimento da CAIXA ou em uma agência.

Segurança na CAIXA

Em todas as operações bancárias, a segurança deve ser uma prioridade. A CAIXA oferece orientações de segurança em seu site para garantir que as transações sejam realizadas de forma segura.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento CAIXA.