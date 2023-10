CAIXA faz ALERTA sobre golpe da conta BLOQUEADA

O golpe da conta bloqueada tem se tornado cada vez mais comum e tem prejudicado muitas pessoas. Criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal, e enganam os clientes, obtendo informações pessoais e acesso às suas contas bancárias. Para evitar ser vítima dessa fraude, é essencial conhecer as principais formas de abordagem dos golpistas e adotar medidas de segurança. Neste artigo, vamos explicar como se proteger e evitar fraudes financeiras.

O Golpe da Conta Bloqueada: Entenda como Funciona

O golpe da conta bloqueada é uma fraude em que os golpistas fingem ser funcionários de um banco e informam às vítimas que suas contas foram bloqueadas. Eles afirmam que o desbloqueio só será possível após um pagamento via Pix ou TED. Essa abordagem utiliza recursos de engenharia social para persuadir a pessoa de que algo está errado com sua conta e obter informações sensíveis, como número da conta e senha.

Principais Formas de Abordagem dos Golpistas

Os golpistas utilizam diferentes formas de abordagem para enganar as vítimas e obter seus dados bancários. Conhecer essas formas de abordagem é fundamental para se proteger. Abaixo, listamos as mais comuns:

1. Mensagens por SMS ou E-mail

Os criminosos enviam mensagens de texto ou e-mails para as vítimas, informando que suas contas foram bloqueadas. Essas mensagens contêm links que supostamente levam ao desbloqueio da conta. No entanto, esses links são perigosos e podem conter malwares que permitem a invasão da conta. É importante nunca clicar em links suspeitos ou fornecer informações pessoais por meio dessas mensagens.

2. Ligações Telefônicas

Os golpistas também entram em contato por telefone, fingindo serem funcionários do banco. Eles informam que a conta da vítima está bloqueada e criam uma história falsa para convencê-la a realizar um “procedimento de teste” para desbloquear a conta. Esse procedimento envolve o envio de um Pix ou TED para a conta indicada pelo golpista, com a promessa de que o valor será estornado, o que nunca acontece.



Como se Proteger do Golpe da Conta Bloqueada

A melhor forma de se proteger do golpe da conta bloqueada é adotar medidas de segurança e ficar atento a possíveis sinais de fraude. A seguir, apresentamos algumas dicas importantes para evitar cair nesse golpe:

1. Desconfie de Ligações Desconhecidas

Sempre desconfie quando receber ligações de números desconhecidos, especialmente se a pessoa do outro lado da linha começar a contar uma história que parece ensaiada ou absurda, pedindo acesso a dados pessoais com urgência. Lembre-se de que nenhum banco solicita informações pessoais, senhas ou códigos de segurança por telefone.

2. Conheça os Canais Oficiais do seu Banco

É importante saber quais são os canais oficiais de atendimento do seu banco. Nenhum banco solicitará seus dados pessoais, senhas ou códigos de segurança por telefone ou por mensagem. Utilize os canais oficiais, como o aplicativo do banco, internet banking, pontos de atendimento, correspondentes Caixa Aqui, lotéricas, entre outros, para resolver qualquer problema ou dúvida.

3. Cuidado com Mensagens Suspeitas

Esteja atento a mensagens recebidas por SMS ou e-mail. Não clique em links suspeitos, abra anexos de remetentes desconhecidos ou responda a essas mensagens. Os golpistas utilizam essa forma de abordagem para obter informações pessoais e acesso às contas bancárias das vítimas. Lembre-se de que os bancos nunca solicitam esse tipo de informação por mensagem.

4. Não Realize Pagamentos a Desconhecidos

Nunca realize transferências de dinheiro para pessoas desconhecidas, independentemente do valor solicitado. Os golpistas costumam pedir pagamento via Pix ou TED como parte do golpe da conta bloqueada. Lembre-se de que nenhum banco solicita pagamentos dessa forma. Mesmo que o atendente seja persuasivo, não faça a transação.

5. Proteja sua Conta Bancária

Os bancos possuem recursos de segurança para proteger as contas dos clientes. Verifique com seu banco quais são as medidas de segurança disponíveis, como seguro Pix, e utilize-as para proteger sua conta de possíveis golpes. O seguro Pix, por exemplo, oferece mais segurança em transações e proteção contra tentativas de golpe.

O que Fazer se Tornar Vítima de um Golpe na Internet?

Se você infelizmente se tornar vítima de um golpe na internet, é importante tomar medidas imediatas para minimizar os danos. A seguir, apresentamos os passos que você deve seguir:

1. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O)

O primeiro passo é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O). Você pode fazer isso em uma delegacia ou pela internet, por meio da Delegacia Virtual. Acesse o site da Delegacia Eletrônica do seu estado ou o Portal da Delegacia Virtual do Ministério da Justiça e Segurança Pública e siga as instruções para registrar a ocorrência.

2. Bloqueie suas Contas

Ao perceber que caiu em um golpe, entre em contato com seu banco para solicitar o bloqueio das contas. Caso o valor envolvido seja alto, o próprio sistema do banco tende a identificar a transação como suspeita e realizar o bloqueio. Caso isso não aconteça, entre em contato com a central de atendimento do banco e solicite o bloqueio imediato.

3. Monitore suas Contas

Fique atento às movimentações em suas contas bancárias e, caso detecte qualquer atividade suspeita, informe imediatamente ao seu banco. Monitore seus extratos bancários regularmente e mantenha-se atualizado sobre possíveis tentativas de golpe.

4. Reforce sua Segurança

Após ser vítima de um golpe, é importante reforçar sua segurança. Atualize suas senhas, utilize autenticação em dois fatores sempre que possível e evite compartilhar informações pessoais em redes sociais ou sites não confiáveis.

Esteja atento e se proteja

O golpe da conta bloqueada é uma fraude que tem se tornado cada vez mais frequente. Para se proteger e evitar fraudes financeiras, é essencial conhecer as principais formas de abordagem dos golpistas e adotar medidas de segurança, como desconfiar de ligações desconhecidas, utilizar os canais oficiais do seu banco, ter cuidado com mensagens suspeitas, não realizar pagamentos a desconhecidos e proteger sua conta bancária. Caso se torne vítima de um golpe, registre um Boletim de Ocorrência, bloqueie suas contas, monitore suas movimentações e reforce sua segurança. Esteja sempre atento e proteja-se contra fraudes financeiras.