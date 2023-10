CAIXA faz COMUNICADO para beneficiários do BOLSA FAMÍLIA

O programa Bolsa Família, do governo federal em parceria com a CAIXA, está iniciando o pagamento de um adicional para famílias que possuem bebês de até seis meses de idade. Neste mês de outubro, cerca de 283,7 mil famílias serão beneficiadas com um adicional de R$ 50. Essa medida visa proporcionar apoio financeiro às famílias que estão cuidando de bebês recém-nascidos e garantir o bem-estar e desenvolvimento dessas crianças.

O Benefício Variável Nutriz

O Benefício Variável Nutriz é concedido às famílias que já recebem o Bolsa Família e têm bebês de até seis meses de idade. Serão pagas seis parcelas mensais no valor de R$ 50. Para que as famílias possam receber esse adicional, é necessário que o bebê tenha sido registrado no Cadastro Único até o sexto mês de vida. O pagamento é realizado de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário, seguindo o calendário de pagamento do programa Bolsa Família.

Consulta das Informações

As famílias beneficiárias do Bolsa Família podem consultar as informações sobre as parcelas nos aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem, ou também pelo telefone 111. Essa facilidade permite que as famílias acompanhem o pagamento de forma rápida e prática, garantindo maior controle sobre o benefício recebido.

Outros Benefícios do Bolsa Família

Além do Benefício Variável Nutriz, o Bolsa Família contempla outros benefícios importantes para o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. O Benefício Primeira Infância é um adicional de R$ 150 destinado a crianças de zero a seis anos. Neste mês, 7.756.047 famílias serão contempladas com esse benefício.

Outro adicional oferecido pelo Bolsa Família é o valor de R$ 50 por gestante. Esse adicional também é concedido a crianças e adolescentes de sete até 17 anos. Essas medidas visam garantir uma proteção social abrangente, que englobe todas as fases da infância e adolescência, desde a gestação até a adolescência.

Pagamento e Formas de Utilização



A CAIXA realizará o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás referente ao mês de outubro. Os beneficiários podem movimentar os valores por meio do aplicativo CAIXA Tem e internet banking, eliminando a necessidade de ir até uma agência da CAIXA para realizar o saque. Além disso, é possível utilizar o cartão para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e agências da CAIXA.

Investimento para a Proteção de Bebês, Crianças, Adolescentes e Gestantes

No mês de outubro, a CAIXA investirá cerca de R$ 2,1 bilhões para a proteção de bebês, crianças, adolescentes e gestantes em todos os estados e no Distrito Federal. Esse investimento reforça o compromisso do governo federal e da CAIXA em promover o bem-estar e a qualidade de vida das famílias brasileiras.

Adicional do Bolsa Família

O pagamento do adicional do Bolsa Família para famílias com bebês de até seis meses de idade é uma medida importante para auxiliar financeiramente essas famílias durante os primeiros meses de vida de seus filhos. Além disso, o Bolsa Família oferece outros benefícios, como o adicional para crianças de zero a seis anos e para gestantes, garantindo um suporte abrangente para as famílias em situação de vulnerabilidade. A CAIXA disponibiliza formas práticas e seguras de utilizar o benefício, como o aplicativo CAIXA Tem e o internet banking, facilitando o acesso aos recursos. O investimento realizado pela CAIXA reflete o compromisso em proteger e promover o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das famílias em todo o país.