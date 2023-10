Caixa faz pagamento do novo Bolsa Família nesta quinta (26/10); veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira (26/10) o pagamento do Bolsa Família para um novo grupo de beneficiários. Por sua vez, os inscritos poderão receber as parcelas e muitos, ainda, irão garantir diversos pagamentos bônus atrelados ao programa.

O motivo do novo valor do benefício se deu por conta das últimas reformulações do Governo Federal, que instituiu novas regras para o programa.

A seguir, veja quem vai receber o Bolsa Família nesta quinta, confira o calendário de outubro completo e fique por dentro dos novos valores do benefício.

Beneficiários do Bolsa Família garantem pagamento com bônus em outubro

Nos últimos meses, houve a reformulação do Bolsa Família e uma das principais mudanças diz respeito ao valor do benefício. A partir de agora, cada família receberá um valor diferente na parcela mensal. Isso porque o valor dependerá da composição familiar.

É importante lembrar que a nova regra não irá prejudicar a nenhum beneficiário, pois foi criada para ajudar as famílias maiores e que mais precisam de assistência. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o valor mínimo a receber por família é de R$ 600 para todos os inscritos.

No entanto, também existe a regra do mínimo de R$ 142 por integrante familiar. Isso garante que as famílias maiores tenham um pagamento igualmente maior.

Além disso, o governo instituiu os bônus do Bolsa Família. Assim, os inscritos podem receber adicionais na parcela mensal. Veja quem tem direito:

Gestantes e nutrizes: bônus de R$ 50;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos: bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade: bônus de R$ 150.



Você também pode gostar:

Pagamento do Auxílio Gás em outubro

Além dos repasses dos bônus do Bolsa Família, muitos beneficiários também participam do programa Auxílio Gás. O benefício contempla os inscritos a cada dois meses com uma parcela equivalente ao preço médio nacional do botijão de gás de cozinha.

Este mês, o pagamento é de R$ 100, sendo este o valor adicional que as famílias integrantes dos dois programas de transferência de renda vão receber em outubro.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é organizado de acordo com o último número do NIS dos beneficiários. Assim, a cada dia um novo grupo pode ter acesso aos recursos do programa.

Além disso, o Auxílio Gás também segue o mesmo calendário do Bolsa Família, liberando os valores na conta social digital dos inscritos, por meio da Caixa Econômica Federal. A seguir, confira o calendário oficial com todas as datas:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Como fazer o saque do Bolsa Família e do Auxílio Gás?

A Caixa Econômica realiza os depósitos do Bolsa Família e do Auxílio Gás na conta social digital dos beneficiários. Dessa forma, é possível acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Através dele, os usuários podem realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos em geral, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços da Caixa.

No entanto, para aqueles que desejam sacar o seu benefício em espécie, o banco também disponibiliza os seus canais de atendimento para saque (agências, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui, lotéricas).