Caixa libera NOVIDADE no cartão de crédito e brasileiros ficam SURPRESOS; Veja como funciona

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova comodidade para seus clientes, permitindo o pagamento de contas e boletos por meio de cartões de crédito e débito nas lotéricas. Esta iniciativa visa facilitar ainda mais o acesso aos serviços financeiros, tornando as operações de pagamento mais convenientes.

O serviço será oferecido em parceria com a FISERV e estará disponível para os clientes que possuem cartões das bandeiras Elo, Mastercard e Visa. A partir de agora, os usuários poderão quitar suas contas, jogos e boletos diretamente nas lotéricas da Caixa, proporcionando uma opção adicional para efetuar pagamentos de forma rápida e segura.

Incidência de juros

É importante ressaltar que, embora essa opção de pagamento com cartão de crédito e débito ofereça maior comodidade aos clientes, há a incidência de juros, dependendo do método de pagamento escolhido.

Para pagamentos com cartão de crédito da Caixa, será aplicada uma taxa de juros de 2,98%, enquanto pagamentos com cartão de débito terão uma taxa de juros de 0,98%. Portanto, os clientes devem estar cientes dessas taxas ao optar por utilizar essa nova modalidade de pagamento nas lotéricas da Caixa.

Vale também destacar que esta nova opção de pagamento não abrange o pagamento de faturas ou boletos de cartões de crédito. Os clientes devem estar cientes dessa limitação ao utilizar o serviço. Para obter mais informações sobre como utilizar essa nova funcionalidade de pagamento nas lotéricas da Caixa, os clientes podem entrar em contato com o banco ou acessar o site oficial da instituição financeira.

É vantajoso pagar contas utilizando o cartão de crédito?

A decisão de pagar contas utilizando o cartão de crédito depende de diversos fatores individuais. Muitos cartões de crédito oferecem programas de recompensas, como milhas aéreas, cashback ou pontos que podem ser trocados por prêmios. Nesses casos, pagar contas com o cartão pode ajudar a acumular mais pontos ou benefícios.



Além disso, usar o cartão de crédito para pagar contas pode ser mais conveniente, já que não é preciso lidar com dinheiro físico ou fazer transferências bancárias. No entanto, existem alguns pontos a se considerar antes de escolher essa forma de pagamento.

Pagar contas com cartão de crédito geralmente envolve taxas e juros, especialmente se o valor total da fatura não for pago. Essas taxas podem se acumular e impactar negativamente as finanças. Além disso, o uso excessivo do cartão de crédito pode levar ao acúmulo de dívidas, tornando o gerenciamento financeiro mais desafiador.

É importante mencionar que nem todas as contas ou empresas aceitam pagamentos com cartão de crédito, e algumas podem cobrar taxas adicionais, como no caso da Caixa Econômica. Além disso, o uso frequente do limite do cartão de crédito pode afetar negativamente o score de crédito de um indivíduo, dificultando a obtenção de crédito no futuro.

Em resumo, pagar contas com cartão de crédito pode ser uma opção vantajosa para quem consegue pagar o valor total da fatura mensalmente e aproveitar os benefícios oferecidos pelo cartão. No entanto, é crucial exercer disciplina financeira para evitar o acúmulo de dívidas e o pagamento de juros elevados.

Sobre a Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira estatal brasileira fundada em 1861, sendo considerada uma das maiores e mais antigas instituições financeiras do país. A Caixa tem um papel significativo na economia brasileira oferecendo serviços bancários tradicionais, como contas correntes, poupanças, empréstimos, financiamentos e diversos outros serviços como o pagamento de benefícios sociais.