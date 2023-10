Caixa libera saque de R$ 6 mil por tempo limitado

A Caixa Econômica Federal lançou um novo benefício que permite o saque-calamidade do FGTS para aqueles que enfrentaram necessidades pessoais urgentes e graves decorrentes de desastres naturais em suas áreas de residência. Neste artigo, vamos abordar os valores disponíveis e como ter acesso a esse repasse.

Valores do Saque-Calamidade do FGTS

A Caixa autorizou o saque de R$ 6.000,00 pelo FGTS por tempo limitado. Esse valor é concedido aos trabalhadores em situações de necessidade pessoal provenientes de desastres naturais. Recentemente, o mesmo valor foi disponibilizado para as vítimas das enchentes e fortes chuvas na região do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar que esse saque só é liberado quando a situação de emergência é decretada por meio de portaria do governo do Distrito Federal.

Como ter acesso ao Saque-Calamidade do FGTS

Para solicitar o saque-calamidade do FGTS, tanto no atendimento presencial quanto no online, é necessário apresentar alguns documentos. Confira quais são eles:

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, entre outros. O documento deve ter sido emitido nos últimos 120 dias anteriores à emergência; Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado; CPF; CTPS física ou CTPS Digital, ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício.

É fundamental ter esses documentos em mãos no momento de solicitar o saque-calamidade do FGTS.

Novas regras do FGTS

Uma proposta foi encaminhada pelo Ministério do Trabalho em agosto, passando por avaliação da Casa Civil, com o objetivo de permitir o acesso ao saldo do Fundo para aqueles que optaram pelo saque nos últimos anos e não conseguiram. No entanto, é possível que a proposta encontre resistência durante a tramitação no Congresso.



Benefícios do Saque-Calamidade do FGTS

O saque-calamidade do FGTS traz diversos benefícios para os trabalhadores que enfrentam necessidades pessoais urgentes e graves decorrentes de desastres naturais. Além de auxiliar financeiramente, esse benefício contribui para a reconstrução das áreas afetadas, aliviando o impacto causado pelos desastres.

Impacto do Saque-Calamidade do FGTS na Economia

O saque-calamidade do FGTS também tem impacto na economia, especialmente nas regiões afetadas pelos desastres naturais. Ao disponibilizar recursos financeiros para os trabalhadores, é possível impulsionar o comércio local, ajudar na recuperação das empresas e estimular o crescimento econômico nessas áreas.

A importância da Declaração de Situação de Emergência

Para que o saque-calamidade do FGTS seja liberado, é necessário que a situação de emergência seja devidamente declarada. Essa declaração é feita por meio de portaria do governo do Distrito Federal e é fundamental para comprovar a necessidade do saque e garantir que os recursos sejam direcionados para as pessoas que realmente precisam.

Ajuda aos Trabalhadores em Situações de Necessidade

O saque-calamidade do FGTS é uma importante medida de auxílio aos trabalhadores que enfrentam situações de necessidade pessoal urgentes e graves decorrentes de desastres naturais. Ao disponibilizar recursos financeiros, a Caixa Econômica Federal busca apoiar essas pessoas em momentos difíceis, contribuindo para a reconstrução de suas vidas e de suas comunidades.

Siga as Orientações e Apresente os Documentos

O saque-calamidade do FGTS liberado pela Caixa Econômica Federal é uma importante medida de auxílio aos trabalhadores que enfrentam necessidades pessoais urgentes e graves decorrentes de desastres naturais. Com valores disponíveis e acesso facilitado, esse benefício contribui para a reconstrução das áreas afetadas e impulsiona a economia local. É fundamental seguir as orientações e apresentar os documentos necessários para garantir o acesso a esse repasse.