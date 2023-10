Caixa oferece MILHARES de pontos bônus para ESTES cartões; Veja quais

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira no Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda, com milhões de clientes que agora podem aproveitar uma promoção exclusiva. Isso porque o banco está oferecendo uma pontuação extra em seu programa de pontos neste mês de outubro, para cartões selecionados.

Sendo assim, a promoção da Caixa está oferecendo até 50.000 pontos bônus nos cartões Empresarial, Empresarial Mais e Empresarial Grafite, disponibilizados sob as bandeiras Elo, Mastercard e Visa.

É importante destacar que a promoção da Caixa apenas é válida para as compras feitas até o último dia deste mês de outubro. Além disso, para ganhar os pontos bônus, o usuário deve cumprir uma meta de gastos.

Pontuação extra para cada cartão

Como dito, é necessário cumprir uma meta de gastos para conseguir ganhar os pontos bônus da Caixa. Dessa forma, quanto maior for o gasto do cliente, mais pontos ele irá ganhar. Confira a seguir:

Gastos de R$ 12.000,01 a R$ 20.000,00 – 6.000 pontos bônus;

Gastos de R$ 20.000,01 a R$ 50.000,00 – 10.000 pontos bônus;

Gastos de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 – 20.000 pontos bônus;

Gastos acima de R$ 100.000,00 – 50.000 pontos bônus;

Vale ressaltar que as metas de gastos são as mesmas para todos os cartões de crédito que estão incluídos na promoção, sendo eles:

Elo Empresarial;

Elo Empresarial Mais;

Elo Empresarial Grafite;

Mastercard Empresarial;

Visa Empresarial.



Mais informações sobre a promoção da Caixa

A promoção de pontos bônus da Caixa é válida somente para as compras feitas no período entre 01/10/2023 a 31/10/2023, contemplando as transações e compras nacionais/internacionais.

Além disso, os clientes que contrataram um dos cartões de crédito elegíveis da Caixa, desde o começo deste ano, porém ainda não fizeram compras, irão ganhar mais 2 mil pontos bônus caso realizem a primeira compra no mês de outubro.

Confira a seguir mais detalhes sobre esta promoção da Caixa:

Os cartões virtuais e adicionais não são contemplados por esta promoção, porém, seus gastos somam ao cartão principal para a apuração dos gastos feitos no mês. Com isso, esses cartões podem ajudar a bater metas maiores e ganhar mais pontos;

Se o usuário possuir mais de um cartão de crédito que está incluso na promoção, todos os cartões vinculados ao seu CPF estarão aptos a receber os pontos extra. A análise das metas de gastos, inclusive, será realizada separadamente para cada um dos cartões;

Não serão contabilizados na meta de gastos do mês os pagamentos de seguros atrelados ao cartão, contas ou boletos bancários, os saques em dinheiro com o cartão, nem valores referentes a anuidades, juros, multas, encargos, tarifas e tributos;

Caso o usuário faça um upgrade ou downgrade da variante dos cartões, ou seja, mude entre o Empresarial, Empresarial Mais e Empresarial Grafite, não será possível receber os pontos bônus;

Compras parceladas serão consideradas, como uma única transação (valor total da compra). O importante é que sejam realizadas no período válido da promoção.

Para conseguir ter acesso a outras informações importantes sobre esta promoção da Caixa Econômica Federal, basta acessar o regulamento através deste link.