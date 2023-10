Caixa paga Bolsa Família a TODOS os NIS amanhã (18)

Nesta quarta-feira (18), a Caixa Econômica Federal iniciará o pagamento da parcela de outubro do Bolsa Família. Milhões de pessoas aguardam ansiosamente pelo valor, que se destina a todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica no país.

O Governo Federal já divulgou as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro. Em resumo, os repasses possuem um padrão e acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Isso quer dizer que um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro de 2023:

Data do pagamento Final do NIS 18 de outubro (quarta-feira) 1 19 de outubro (quinta-feira) 2 20 de outubro (sexta-feira) 3 23 de outubro (segunda-feira) 4 24 de outubro (terça-feira) 5 25 de outubro (quarta-feira) 6 26 de outubro (quinta-feira) 7 27 de outubro (sexta-feira) 8 30 de outubro (segunda-feira) 9 31 de outubro (terça-feira) 0

Todos os NIS de 55 municípios recebem amanhã (18)

Neste mês de outubro, 55 municípios do estado do Amazonas terão o Bolsa Família antecipado. Em síntese, o repasse da parcela acontecerá no dia 18 para todos os beneficiários, independentemente do final do NIS. Assim, os usuários com NIS de final 9 ou 0, que costumam receber o benefício apenas no final do mês, poderão acessar os valores já nesta quarta-feira (18).

A saber, a decisão foi tomada devido à estiagem que vem afetando o estado. Os repasses irão beneficiar os municípios que tiveram estado de emergência decretado pelo governado estadual. Confira abaixo quais são os locais que terão antecipação do Bolsa Família em outubro:

Alvarães;

Amatura;

Anamã;

Anori;

Atalaia do Norte;

Autazes;

Barreirinha;

Benjamin Constant;

Beruri;

Boa Vista do Ramos;

Boca do Acre;

Borba;

Caapiranga;

Carauari;

Careiro;

Careiro da Várzea;

Coari;

Codajás;

Eirunepé;

Envira;

Fonte Boa;

Guajará;

Humaitá;

Ipixuna;

Iranduba;

Itacoatiara;

Itamarati;

Itapiranga;

Japurá;

Juruá;

Jutaí;

Manacapuru;

Manaquiri;

Manaus;

Manicoré;

Maraã;

Maués;

Nhamundá;

Nova Olinda do Norte;

Novo Airão;

Novo Aripuanã;

Parintins;

Pauini;

Rio Preto da Eva;

Santo Antônio do Iça;

São Paulo de Olivença;

São Sebastiao do Uatumã;

Silves;

Tabatinga;

Tapauá;

Tefé;

Tonantins;

Uarini;

Urucará;

Urucurituba.



Você também pode gostar:

Como acessar os valores pelo Caixa Tem?

As famílias amazonenses poderão consultar as informações sobre o Bolsa Família, incluindo valores, parcelas e benefícios adicionais, através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Aliás, as famílias que já recebem o benefício pelo Caixa Tem, através de conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo. Assim, não terão que ir até uma agência para acessar os valores.

A saber, o Caixa Tem oferece diversos serviços, como compras em estabelecimentos com o cartão de débito virtual. Em síntese, isso só é possível graças a mais de nove milhões de maquininhas de cartão que podem ser encontradas em todo o país.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também podem transferir valores por PIX, bem como pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tudo pelo próprio aplicativo. Contudo, caso a pessoa prefira, poderá fazer tudo isso em casas lotéricas.

Onde sacar o valor do Bolsa Família?

Muitas pessoas também querem saber como sacar o valor do Bolsa Família. Em suma, isso pode ser feito em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. No entanto, é necessário gerar um token diretamente no aplicativo, autorizando o saque dos valores.

Cabe salientar que os beneficiários só precisam apresentar o cartão do programa para sacar o valor do benefício. Entretanto, as pessoas que não têm cartão do benefício não precisam se preocupar, pois elas ainda podem sacar os valores do benefício. Para isso, só precisam apresentar algum documento de identificação com foto.

Qual será o valor do Bolsa Família de outubro?

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Em setembro, o governo destinou R$ 14,58 bilhões para o pagamento do benefício a 21,47 milhões de famílias, que receberam um valor médio de R$ 686,89 no mês.

Embora não haja confirmação oficial sobre a parcela media de outubro, as expectativas estão elevadas. A ansiedade entre os beneficiários só faz crescer, ainda mais porque os repasses começam em poucas horas.

Por falar nisso, o governo vem pagando diversos benefícios adicionais aos inscritos do programa, aumentando o valor da parcela. Inclusive, algumas pessoas chegam a receber mais de um salário mínimo (R$ 1.320). Veja aqui a lista de pagamentos extras de outubro.