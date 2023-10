Caixa paga R$ 34 MILHÕES hoje (17/10)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (17) o mais novo sorteio da Mega-Sena. Trata-se do concurso 2645, que vai sortear R$ 34 milhões no país. Essa é a chance dos brasileiros se livrarem dos problemas financeiros e viverem sem preocupações.

Quem não gostaria de ganhar milhões de reais de uma hora para outra? Esse desejo mexe com o imaginário das pessoas desde sempre. Aliás, é por isso que as loterias fazem tanto sucesso no Brasil, pois alimenta o sonho de milhares de pessoas, que desejam ganhar uma enorme quantia de dinheiro em um piscar de olhos.

Para ter esse sonho transformado em realidade, a pessoa terá que conciliar três fatores:

Acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica; Ser o único jogador a gabaritar os números sorteados; Torcer para que a arrecadação do concurso seja elevada.

A saber, o valor de R$ 34 milhões se trata apenas de uma projeção feita pela Caixa Econômica. Contudo, o valor só é confirmado se a arrecadação com as apostas em todo o país alcançar os valores estimados pelo banco.

Além disso, caso mais de uma pessoa acerte todas as seis dezenas sorteadas, o prêmio principal é dividido entre os ganhadores, ou seja, cada um recebe menos que a premiação total.

Os interessados em participar do sorteio devem se apressar, pois a Caixa Econômica sorteia às dezenas por volta das 20h desta terça-feira (17). As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília.

Quanto rendem R$ 34 milhões na poupança?



De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 12,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena na poupança.

Em síntese, caso o concurso 2645 da Mega-Sena tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 34 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de quase R$ 205,7 mil. Aliás, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Veja outras opções que rendem mais que a poupança

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Contudo, os apostadores podem escolher outras opções que rendam mais que a poupança.

Por exemplo, o Tesouro Selic 2026 com um título prefixado com taxa de 13,08% iria render aproximadamente R$ 332,3 mil a cada mês. A propósito, o IR diminui ao longo do tempo, chegando a 15% após dois anos de aplicação.

Outra opção é o CDB pós-fixado que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) a 12,75%. Nesse caso, o valor renderia R$ 335,5 mil a cada 30 dias, descontado o imposto de renda.

Jogue na Mega-Sena 2645 sem sair de casa

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena 2645 podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

*Fonte: Site de Loterias da Caixa Econômica Federal

Estratégias inteligentes para a Mega-Sena

Além de aumentar os números das dezenas escolhidas no bilhete, as pessoas podem seguir outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Veja abaixo algumas delas:

A regularidade das apostas é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto;

é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto; A escolha de números variados , evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia;

, evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia; Os jogadores podem apostar em bolões para aumentar as chances de faturar o prêmio principal.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

Embora as chances de acerto aumentem significativamente ao escolher mais números, o valor dos jogos também dispara. Por isso, as pessoas precisam pensar bem antes de escolher muitas dezenas para jogar, pois o valor dos jogos chega a milhares de reais.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo é 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Veja abaixo os valores de cada aposta da Mega-Sena:

Quantidade de dezenas Valor das apostas 6 R$ 5,00 7 R$ 35,00 8 R$ 140,00 9 R$ 420,00 10 R$ 1.050,00 11 R$ 2.310,00 12 R$ 4.620,00 13 R$ 8.580,00 14 R$ 15.015,00 15 R$ 25.025,00 16 R$ 40.040,00 17 R$ 61.880,00 18 R$ 92.820,00 19 R$ 135.660,00 20 R$ 193.800,00