CAIXA pode liberar SAQUE de R$6.220,00 para novo grupo

O estado de Santa Catarina enfrentou recentemente uma série de desastres naturais, resultando em estragos significativos. Como resposta a essa situação crítica, 118 cidades do estado decretaram situação de emergência, representando aproximadamente 40% dos municípios catarinenses. Diante dessa realidade, o Governo Federal está possibilitando que os cidadãos afetados solicitem o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), uma modalidade que permite a retirada de até R$ 6.220,00 para auxiliar nessas situações de calamidade.

Como funciona o Saque Calamidade do FGTS

O Saque Calamidade do FGTS é uma alternativa que possibilita aos trabalhadores retirarem valores de suas contas do FGTS em casos de necessidade pessoal e urgente derivados de desastres naturais que tenham atingido suas áreas de residência. Com o objetivo de oferecer auxílio financeiro imediato aos cidadãos afetados, o valor máximo disponível para saque é de R$ 6.220,00.

A liberação do saque está condicionada ao envio, por parte dos municípios afetados, de uma declaração das áreas que foram prejudicadas pelo desastre à Caixa Econômica Federal, responsável pelo gerenciamento do FGTS. Somente após esse procedimento, os moradores das cidades atingidas terão o saque liberado.

“A liberação do Saque Calamidade do FGTS é uma medida importante para auxiliar os trabalhadores que foram afetados pelas chuvas em Santa Catarina. Estamos trabalhando para agilizar o processo de liberação e garantir que as pessoas recebam o auxílio financeiro necessário o mais rápido possível.” – Representante da Caixa Econômica Federal

A lista completa dos municípios que já tiveram a liberação do Saque Calamidade pode ser encontrada no site oficial do FGTS.

Como solicitar o Saque Calamidade

Quando o Saque Calamidade for liberado, os trabalhadores residentes nos municípios em situação de calamidade pública ou emergência poderão solicitar o benefício de forma digital, por meio do aplicativo FGTS. Isso significa que não será necessário comparecer a uma agência da Caixa para realizar o saque. O valor será depositado na conta indicada pelo trabalhador, proporcionando praticidade e agilidade no acesso aos recursos necessários para lidar com as consequências do desastre natural.

Para efetuar o saque, é importante que o trabalhador tenha saldo disponível em sua conta do FGTS e que não tenha realizado saques pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Além disso, serão solicitados no aplicativo uma foto do documento de identidade e um comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade pública. O prazo estabelecido pela Caixa para liberação do saque é de até cinco dias úteis.



Outros benefícios financeiros

Além do Saque Calamidade do FGTS, existem outros programas governamentais que oferecem auxílio financeiro para situações de vulnerabilidade. Um exemplo é o Bolsa Família, que tem sido essencial para combater a fome e a pobreza no Brasil. Esse programa beneficia famílias de baixa renda, garantindo uma renda mínima mensal para suprir suas necessidades básicas. Já o G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, tem discutido a possibilidade de avançar na tributação dos mais ricos, visando uma distribuição de renda mais justa e sustentável.

Comprometimento do Governo

O Saque Calamidade do FGTS é uma importante medida de auxílio financeiro para os trabalhadores afetados pelos desastres naturais em Santa Catarina. A possibilidade de retirar até R$ 6.220,00 do FGTS pode ajudar a amenizar os impactos causados pelas chuvas e proporcionar uma recuperação mais rápida e segura. É fundamental que os municípios enviem as declarações necessárias para que os cidadãos tenham acesso a esse recurso. Além disso, é importante destacar a existência de outros programas governamentais, como o Bolsa Família, que também oferecem suporte financeiro em momentos de vulnerabilidade. Ações como essa demonstram o comprometimento do governo em garantir o bem-estar da população e promover a recuperação socioeconômica das áreas afetadas pelos desastres naturais.