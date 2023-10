Caixa Tem com FUNCIONALIDADES que os brasileiros PRECISAM SABER antes de receber o Bolsa Família

O pagamento principal efetuado através do Caixa Tem corresponde ao benefício social conhecido como Bolsa Família. Mais de 22 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade e desprovidas de conta bancária em outras instituições utilizam esse sistema para receber auxílio financeiro proveniente do setor público.

Então, para melhorar a experiência do usuário, o app Caixa Tem foi melhorado. Além do visual, funcionalidades estão deixando os brasileiros agradecidos.

O que tem no Caixa Tem?

Adicionalmente, a Caixa implementou no aplicativo todos os demais repasses realizados em seu nome. Assim, além do Bolsa Família, tem:

Assistência em forma de créditos para aquisição de gás de cozinha;

Acesso aos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

Recebimento do benefício destinado a trabalhadores desempregados;

Recebimento do abono salarial relacionado ao PIS (Programa de Integração Social).

Como acessar o aplicativo

A primeira autenticação no Caixa Tem requer a criação de um registro contendo o CPF, informações pessoais e o fornecimento de um endereço de e-mail válido. É por meio desse endereço que o banco estabelecerá contato com o cliente para notificações e recuperação de senha. Portanto, é de extrema importância fornecer um e-mail de acesso válido.

Por intermédio do aplicativo da conta digital de poupança, o cliente tem a capacidade de realizar diversas ações, como:

Transações de pagamento e recebimento via PIX;

Depósitos e transferências;

Utilização do cartão de débito virtual;

Solicitação de um cartão de crédito;

Efetuar pagamentos utilizando leitura em dispositivo de cartão;

Recarregar créditos de celular;

Muitas outras opções.



Atualizações no Caixa Tem

A obrigatoriedade de atualização não se aplica, permitindo ainda o uso das versões anteriores. No entanto, no formato atualizado, o cliente terá acesso às funcionalidades mais recentes, tais como:

Conta Poupança – É necessário selecionar a opção “Atualizar informações” e fornecer uma imagem de um documento para realizar a conversão da sua conta em Poupança+, com rendimentos e vantagens adicionais;

Crédito pessoal – Disponível para empreendedores individuais, com limite de até R$ 1.000 para pessoa física e até R$ 3.000 para MEI (Microempreendedor Individual);

Cartão de crédito – Contratação totalmente digital, sem cobrança de taxa anual, para uso nacional e internacional.

Como atualizar o app

Para atualizar seu cadastro no Caixa Tem, siga os seguintes passos:

Abra o app Caixa Tem e faça login com seu CPF e senha ou biometria;

Clique na opção “Atualize seu Cadastro”;

Insira suas informações conforme solicitado, como seu nome, endereço e renda;

Verifique suas informações e faça as alterações necessárias;

Anexe uma foto de um documento, como sua identidade ou carteira de motorista, para transformar sua conta em uma conta poupança;

Envie seu cadastro atualizado.

É importante ressaltar que o app Caixa Tem não permite o cadastro de mais de um CPF no mesmo aparelho, e há um limite mensal de R$ 5.000 para movimentar a conta. Se você encontrar algum problema durante o processo de atualização cadastral, o aplicativo Caixa Tem recomenda tentar novamente mais tarde. Ademais, você pode entrar em contato com uma agência da Caixa Econômica Federal para obter ajuda.

Recentemente, o app Caixa Tem foi atualizado com uma nova versão que traz melhorias importantes para usuários de Android e iOS, como citado anteriormente. O app também está de cara nova e com novas funcionalidades, como a possibilidade de anexar a foto de um documento para transformar sua conta em poupança.

Como entrar em contato com a Caixa sobre atualizações do app?

Para entrar em contato com o suporte do Caixa Tem para ajudar na atualização do seu cadastro, você pode seguir os seguintes passos:

Abra o app Caixa Tem e faça login com seu CPF e senha ou biometria;

Clique na opção “Ajuda” (Ajuda);

Selecione a opção “Fale Conosco” (Fale Conosco);

Escolha o método de contato preferido, como chat ou telefone;

Explique seu problema e solicite ajuda para atualizar seu cadastro.