Caixa Tem emite ALERTA para beneficiários do Bolsa Família

O Caixa Tem é um aplicativo financeiro desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de oferecer uma conta digital gratuita para todos os cidadãos brasileiros. Com funcionalidades como pagamento de boletos, saques, depósitos, PIX e muito mais, o Caixa Tem se tornou uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro dos brasileiros.

Neste mês de outubro, o aplicativo Caixa Tem emitiu recentemente um alerta importante para os beneficiários do programa Bolsa Família. A notícia diz respeito ao pagamento do Auxílio Gás, que não será repassado no mês de novembro. É essencial entender o que essa mudança significa e a importância de estar atento às informações oficiais dos programas do governo federal.

O que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo criado em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Na época, o programa beneficiou mais de 60 milhões de pessoas. Além do Bolsa Família, o Caixa Tem também está relacionado a outros programas de transferência de renda, como o Vale-gás, o Seguro-desemprego, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o PIS (Programa de Integração Social).

Perguntas frequentes sobre o acesso ao Caixa Tem

Se você ainda tem dúvidas sobre o acesso ao Caixa Tem, algumas perguntas frequentes podem te ajudar a esclarecer alguns pontos. Caso você precise de mais informações, é possível encontrar respostas diretamente na página do aplicativo no site da Caixa.

O que é preciso para fazer login?

Para fazer login no Caixa Tem, você precisará ter em mãos o número do seu CPF, além de um e-mail válido e um número de telefone registrado.

A Caixa disponibiliza uma central de atendimento?



Você também pode gostar:

Sim, a Caixa disponibiliza uma central de atendimento para esclarecer dúvidas relacionadas ao Caixa Tem. Para regiões metropolitanas, o número de contato é 4004 0104. Para outras regiões, o número é 0800 104 0104. Para atendimento a pessoas com deficiência, o número é 0800 726 2592. Já a ouvidoria do Caixa Tem pode ser contatada pelo número 0800 725 7474.

Dicas de segurança para utilizar o Caixa Tem

É importante seguir algumas dicas de segurança ao utilizar o Caixa Tem, a fim de evitar problemas e golpes. Confira algumas orientações:

Evite fazer login de vários CPFs no mesmo celular, pois isso pode levantar suspeitas de atividades fraudulentas.

Não troque a senha de acesso com frequência, pois isso pode parecer suspeito para o sistema. Mantenha uma senha segura e troque apenas se necessário.

Verifique regularmente se o seu endereço de e-mail está correto, pois é por meio desse canal que o banco se comunica com você.

Nunca compartilhe sua senha de acesso com ninguém. A senha é pessoal e intransferível.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro

É importante estar ciente do calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro. Confira as datas de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social):

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 20 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 27 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

Orientações de segurança

O Caixa Tem emitiu um alerta importante para os beneficiários do Bolsa Família sobre o pagamento do Auxílio Gás, que não será repassado no mês de novembro. É fundamental estar atento às informações oficiais dos programas do governo federal e seguir as orientações de segurança ao utilizar o Caixa Tem. Além disso, é essencial ficar ciente das datas de pagamento do Bolsa Família para evitar contratempos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a central de atendimento da Caixa.