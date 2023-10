Caixa Tem libera até R$ 3.000 para brasileiros; Veja como receber

Os brasileiros que querem empreender ou melhorar o próprio negócio podem aproveitar uma grande oportunidade. A Caixa Econômica Federal está disponibilizando empréstimos de até R$ 3 mil para empreendedores de todo o país.

Em resumo, a solicitação do crédito é bem rápida e fácil. As pessoas só precisam acessar o aplicativo Caixa Tem para fazer a solicitação. Aliás, tudo acontece sem a burocracia que a operação costuma possuir em agências bancárias.

Os empréstimos se destinam às pessoas que têm o objetivo de empreender. Portanto, apenas as pessoas que desejam utilizar o valor para empreender ou investir no próprio negócio terão chance de conseguir a aprovação do crédito.

De acordo com a Caixa, os empréstimos têm o objetivo de ajudar os pequenos empreendedores do país a continuarem em funcionamento. “Com esse empréstimo, você pode pagar as despesas com fornecedores, salário de ajudante/funcionário, contas de água, luz e aluguel, comprar matérias-primas e mercadorias para revenda, entre outros“, informa a Caixa.

Em síntese, esta linha de empréstimos faz parte do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). A propósito, sua criação tenta mitigar os impactos que a pandemia da covid-19 provocou no país.

Empréstimo de até R$ 1 mil para pessoas físicas

As pessoas físicas (PF) que querem iniciar, ampliar ou melhorar o seu negócio podem recorrer ao SIM Digital para conseguirem empréstimos sem burocracia. Contudo, há alguns requisitos que precisam ser atendidos para que a solicitação seja aprovada. Veja abaixo quais são:

Não possuir débitos maiores que R$ 3 mil com bancos ou financeiras até 31/01/2022 (excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados);

Estar com o cadastro atualizado no Caixa Tem ;

; Ter uma Poupança Caixa Tem;

Receber aprovação na análise de crédito;

Estar enquadrado nas regras do Empréstimo – Crédito Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o empréstimo para pessoa física é 100% digital. A solicitação deve ser realizada através do aplicativo Caixa Tem. Por isso que é tão importante manter os dados atualizados no app.



Em suma, as pessoas físicas podem solicitar empréstimos de até R$ 1.000,00. O prazo para o pagamento varia de 18 a 24 meses, mas os brasileiros devem ficar atentos com os juros da operação, com taxa de até 3,99% ao mês.

Crédito para MEI chega a R$ 3 mil

O microempreendedor individual (MEI) também pode solicitar o crédito no Caixa Tem. Da mesma forma, o objetivo do SIM Digital é garantir que essas pessoas tenham condições para melhorar o seu negócio que possuem, e as coisas acabam ficando mais fáceis se o MEI conseguir empréstimos sem burocracia.

No entanto, o MEI precisa cumprir mais requisitos que as as pessoas físicas para conseguirem garantir o crédito. Confira quais são:

Deve ter 12 meses ou mais de atividade/constituição como MEI;

Ter faturamento anual menor que R$ 81 mil;

Não possuir débitos maiores que R$ 3 mil com bancos ou financeiras até 31/01/2022 (excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados);

Possuir uma Conta Pessoa Jurídica Caixa;

Receber aprovação na análise de crédito;

Estar enquadrado nas regras do Empréstimo – Crédito Caixa Tem.

Diferentemente do que acontece com as pessoas físicas, o microempreendedor individual (MEI) precisará comparecer presencialmente a uma agência da Caixa para solicitar o empréstimo.

Em suma, o MEI pode solicitar empréstimos de até R$ 3.000,00. O prazo para o pagamento também varia de 18 a 24 meses, enquanto os juros da operação têm taxa de até 3,60% ao mês.

Passo a passo para Pessoa Física solicitar o crédito

Para as pessoas físicas, a solicitação do crédito ocorre totalmente pelo aplicativo Caixa Tem. Veja como acessar o app, criar uma conta (caso não possua uma) e atualizar os dados pessoais:

Instale o aplicativo do Caixa Tem no smartphone;

Abra o aplicativo e acesse sua conta com CPF e senha;

Caso não tenha login, clique em “criar conta”;

Atualize os dados pessoais (como endereço, renda, profissão e patrimônio);

Envie foto do seu documento de identidade (RG ou CNH);

Após a atualização do cadastro, a pessoa deve fazer o seguinte:

Clique em “Contratar Crédito Caixa TEM” na página inicial do app;

Responda às questões;

Selecione o valor desejado para o empréstimo;

Escolha o prazo de pagamento;

Selecione o número de parcelas;

Insira a senha do Caixa Tem.

Confira como ocorre a solicitação de MEI pelo Caixa Tem

O MEI que não possuir conta de pessoa jurídica na Caixa deve preencher esse formulário com os dados pessoais. A conta também pode ser aberta na agência mais próxima do negócio do MEI. Entretanto, a pessoa deve ter os seguintes documentos em mão:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado (com seu Recibo de Entrega);

Documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência).

Segundo a Caixa, após essa etapa, e com a aprovação do crédito, o MEI poderá contratar o empréstimo na própria agência.

O MEI que já tem conta de pessoa jurídica na Caixa também pode procurar a própria agência para solicitar o crédito. Contudo, caso deseje iniciar o atendimento em casa, deverá fazer o seguinte:

Enviar a hashtag #microcreditoPJ para o WhatsApp CAIXA 0800 104 0 104 para iniciar o atendimento;

Atualizar o cadastro com os os documentos CCMEI, DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado (com seu Recibo de Entrega) e documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).

Apenas após esses passos que o MEI poderá contratar o empréstimo na sua agência. Assim, o dinheiro do empréstimo será depositado diretamente na Conta Pessoa Jurídica. Já o débito do pagamento das parcelas ocorre diretamente da Conta Pessoa Jurídica.