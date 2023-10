Caixa Tem traz uma GRANDE novidade para quem é MEI; Veja qual

O aplicativo Caixa Tem recentemente passou a contar com a venda do Rapidex MEI, através da Caixa Assistência. O Rapidex MEI é um pacote de produtos de assistência, oferecido aos Microempreendedores Individuais, o qual disponibiliza ajuda 24 horas para imóveis, carros e motos. Além disso, o pacote conta com mão de obra qualificada em hidráulica e elétrica, chaveiro, reboque e troca de pneu, entre outros benefícios.

Este novo produto vendido pelo Caixa Tem custa apenas R$ 29 por mês, também existindo a possibilidade de fazer planos. Nesse sentido, no plano de seis meses o usuário pagará R$ 149 (R$ 24,83 por mês), e no plano de doze meses o valor fica em R$ 280 (R$ 23,33 por mês).

De acordo com a presidente da Caixa Assistência, Claudia Ramos, “A oferta do produto Rapidex MEI no aplicativo Caixa Tem trará inovação e vai democratizar o acesso a serviços com foco no bem-estar dos microempreendedores de todo País”. Deve-se destacar que o Rapidex MEI já era vendido através de outros meios, como agências físicas da Caixa e correspondentes Caixa Aqui.

O Caixa Tem é um aplicativo de serviços sociais e transações bancárias, sendo utilizado para o pagamento de programas sociais do governo, como o Bolsa Família. Segundo dados da consultoria Sensor Tower e compilados pelo Bank of America, em agosto deste ano o aplicativo possuía 14,1 milhões de usuários ativos.

Felipe Mattos, presidente da Caixa Seguridade afirmou: “A inserção dos serviços do Rapidex MEI no Caixa Tem cumpre a missão da Caixa em aumentar a experiência de nossos clientes a novos patamares o que proporciona soluções de alto valor agregado a um valor acessível”.

Empréstimo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem oferece uma opção de empréstimo para seus usuários, disponível tanto para pessoas físicas quanto para Microempreendedores Individuais (MEI). Esta linha de crédito oferece até R$ 3 mil, com taxas de juros mais baixas e parcelamentos flexíveis.

Para as pessoas físicas, o empréstimo exige que os usuários tenham menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias, o que não leva em conta financiamentos habitacionais e limites não utilizados. Outro requisito é ter o cadastro atualizado no aplicativo, assim como possuir uma conta poupança. Assim como outros empréstimos, esta linha está sujeita à aprovação via análise de crédito.



O usuário pessoa física do Caixa Tem pode solicitar o empréstimo de maneira 100% online, através do próprio aplicativo. Nesta modalidade, os valores oferecidos ficam entre R$ 500 e R$ 1 mil, com taxa de juros de até 3,60% ao mês e parcelamento de 18 a 24 vezes.

Os MEIs também precisam possuir menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias para solicitar o empréstimo do Caixa Tem. Além disso, são exigidos pelo menos 12 meses de atividade como MEI, assim como uma conta PJ na Caixa e faturamento anual inferior a R$ 81 mil. Da mesma maneira que nos casos de pessoas físicas, este empréstimo também está sujeito a uma análise de crédito.

Por fim, os MEIs conseguem obter um valor maior do que as pessoas físicas, sendo que o empréstimo do Caixa Tem oferece valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, com juros de até 3,60% por mês e parcelamento de 18 a 24 meses.