Caixinha do Nubank: SEGREDO REVELADO!

As Caixinhas do Nubank são uma funcionalidade inovadora que permite aos clientes personalizar seus investimentos de acordo com seus objetivos financeiros. Essa ferramenta, disponível no aplicativo do Nubank para dispositivos Android e iPhone (iOS), foi lançada em 2022 e desde então tem passado por atualizações para oferecer ainda mais opções aos usuários. Neste guia completo, vamos mostrar passo a passo como utilizar as Caixinhas do Nubank, quais são os benefícios e como aproveitar ao máximo essa funcionalidade.

O que são as Caixinhas do Nubank?

As Caixinhas do Nubank são uma solução desenvolvida pelo banco para que os clientes possam guardar dinheiro de forma personalizada, separando-o por objetivos específicos. Com apenas R$1, já é possível começar a poupar e criar um número ilimitado de caixinhas. Cada uma delas pode ser configurada para metas como reserva de emergência, viagens, reforma da casa ou aperfeiçoamento profissional.

A grande vantagem das Caixinhas do Nubank é que elas oferecem diferentes modalidades de investimentos, permitindo ao cliente escolher a opção que melhor se adequa às suas necessidades. Os lucros das Caixinhas estão atrelados ao tipo de investimento realizado pelo cliente, como o RDB Diário, que rende 100% da taxa CDI e é voltado para renda fixa, com liquidez diária e resgate em até um dia útil após o valor alocado. Além disso, existe o RDB Imediato, que permite o resgate do valor investido a qualquer momento, e o RDB Planejado, que oferece a possibilidade de escolher a data do resgate do dinheiro, sendo que quanto maior for o tempo de investimento, maior será o retorno.

Como acessar as Caixinhas do Nubank?

Acessar as Caixinhas do Nubank é muito simples. Basta abrir o aplicativo do Nubank em seu dispositivo Android ou iPhone (iOS) e seguir os passos abaixo:

Na tela inicial do aplicativo, deslize a barra de opções de recursos para a direita até encontrar a opção “Caixinhas”. Em seguida, você será direcionado para uma tela onde poderá escolher entre criar uma reserva de emergência ou selecionar um objetivo programado. Selecione a opção desejada e siga para o próximo passo.

Como criar uma Caixinha no Nubank?

Após acessar as Caixinhas do Nubank, você poderá criar uma nova caixinha para cada um de seus objetivos financeiros. Veja abaixo como fazer isso:



Após selecionar a opção desejada, você poderá personalizar a caixinha, trocando o nome e escolhendo uma capa. Essas opções permitem que você identifique facilmente cada caixinha e deixe-as de acordo com o seu gosto pessoal. Em seguida, será necessário estabelecer o prazo necessário para alcançar o objetivo estabelecido. Você poderá escolher entre períodos de seis meses, entre seis meses e um ano, mais de um ano ou um período indeterminado. Após definir o prazo, insira o valor que deseja guardar inicialmente na caixinha e confirme a operação. Na próxima tela, você poderá verificar mais informações sobre o funcionamento da Caixinha e a política de privacidade do banco. Após conferir essas informações, confirme a operação inserindo sua senha de quatro dígitos do cartão.

Dicas para aproveitar ao máximo as Caixinhas do Nubank

Agora que você já sabe como criar e configurar suas Caixinhas do Nubank, vamos compartilhar algumas dicas para aproveitar ao máximo essa funcionalidade:

Estabeleça metas claras: Antes de criar suas caixinhas, defina metas financeiras claras e específicas. Isso ajudará você a visualizar seus objetivos e se manter motivado para alcançá-los. Faça depósitos regulares: Para garantir o crescimento do seu investimento, é importante fazer depósitos regulares em suas caixinhas. Estabeleça um valor fixo que você pode investir mensalmente e mantenha essa disciplina. Aproveite as diferentes modalidades de investimento: O Nubank oferece diferentes modalidades de investimento nas Caixinhas. Analise cada uma delas e escolha aquela que melhor se adequa ao seu perfil e objetivos financeiros. Utilize as Caixinhas que aumentam o limite: Uma das opções de Caixinhas disponíveis é aquela que aumenta o seu limite no cartão de crédito. Essa é uma excelente alternativa para utilizar o seu próprio dinheiro nas compras, enquanto ele está rendendo no investimento. Esteja atento às taxas e impostos: Antes de fazer qualquer movimentação nas Caixinhas do Nubank, esteja atento às taxas e impostos envolvidos. Verifique as condições de resgate e saiba que o IOF pode ser cobrado em caso de utilização antecipada do dinheiro. Monitore seus investimentos: Acompanhe regularmente o desempenho dos seus investimentos nas Caixinhas do Nubank. Isso permitirá que você faça ajustes e tome decisões mais assertivas em relação ao seu dinheiro.

Estabeleça meta e realize depósitos regulares

As Caixinhas do Nubank são uma excelente opção para quem deseja personalizar seus investimentos de acordo com seus objetivos financeiros. Com essa funcionalidade, é possível guardar dinheiro de forma organizada e acompanhá-lo de perto, aproveitando diferentes modalidades de investimento. Para aproveitar ao máximo as Caixinhas do Nubank, estabeleça metas claras, faça depósitos regulares e esteja atento às taxas e impostos envolvidos. Com disciplina e planejamento, você poderá alcançar seus objetivos financeiros de forma mais eficiente e segura.

Lembre-se de que a informação contida neste guia é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, consulte um profissional qualificado.