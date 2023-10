Caleb Williams não se incomoda com o encontro agressivo com a fã Notre Dame

Calebe Williams foi legal, calmo e controlado quando questionado sobre o incidente tenso envolvendo ele e um fã de Notre Dame fim-de-semana passado.

Depois do jogo, que viu A equipe de William sofreu uma grande derrota por 48-20 para o Fighting Irish, o quarterback foi confrontado por um jovem que invadiu o campo e gritou “deixa eu ver essas unhas agora, mano” para ele. Foi um golpe baixo do ventilador, fazendo referência à mãe de Caleb que trabalha como estilista de unhas. O próprio jogador também pinta regularmente as unhas, o que considera uma forma de expressão.

Resposta de Caleb Williams quando questionado sobre encontro com fã de Notre Dame

O agressor estava claramente descontente com Desempenho de Williams e senti a necessidade de confrontá-lo sobre isso. A estrela em ascensão teve um total de três passes interceptados naquela que foi uma noite decepcionante para ele.

Williams indiferente ao incidente

O quarterback foi questionado por repórteres sobre o incidente na quarta-feira, e ele estava claramente indiferente ao que aconteceu.

“Quero dizer, todo mundo quer estar nesses dois [size] Sapatos 12,5 aqui mesmo”, começou Williams, rindo.

Ele continuou: “Não estou preocupado com algum garoto correndo para o campo que não tenha nada realmente associado a Nossa Senhora além de possivelmente a família deles ir para lá ou ele mesmo ir para lá. Tenho muitos caras aqui que tenho que liderar, então, na opinião de uma ovelha, os leões não se preocupam com essas coisas. Continue seguindo em frente, continue lutando. Lute.”

O próprio Williams reconheceu que estava insatisfeito com seu desempenho, descrevendo-o como seu “primeiro jogo ruim na faculdade” .

“Você resiste. Você conquista. Você continua. Você não abaixa a cabeça no momento”, concluiu o jogador, claramente motivado para seguir em frente.