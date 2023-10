Calendário Bolsa Família de novembro foi anunciado; veja as datas

Apesar de ainda estarmos em outubro, o calendário Bolsa Família de novembro já foi divulgado e milhões de brasileiros já podem saber mais sobre quando receberão o valor. Esse conhecimento auxilia na hora de as famílias organizarem as suas finanças e garantirem o saque na data necessária.

Para saber mais, acompanhe este conteúdo até o fim.

Calendário Bolsa Família de Novembro: Confira as datas

O calendário Bolsa Família de novembro, na prática, segue a mesma premissa que já vem sendo usada no programa: na segunda quinzena do mês, os pagamentos começam a ser feitos. Além de seguir essa sequência de datas, o pagamento também é liberado de acordo com o número do NIS do beneficiário.

Sendo assim, se essa é a primeira vez que você irá receber o pagamento do Bolsa Família, verifique qual é o último número da sequência numérica do seu NIS e, assim, compare com a tabela abaixo. Dessa maneira você já terá conhecimento de quanto receberá.

NIS Final Data de Pagamento 1 17 de novembro 2 20 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 27 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

É importante frisarmos que os pagamentos do Bolsa Família também acontecerão como de costume, levando em consideração a configuração familiar. Isso significa que os valores podem variar de família para família, dependendo da idade e das características dos membros que ali vivem.

Se você tem dúvidas quanto a esses valores, não se preocupe, pois vamos te explicar com mais detalhes no próximo tópico. Dessa forma, você poderá fazer os seus cálculos facilmente e, assim, ter uma visão mais clara de quanto receberá de acordo com o calendário Bolsa Família de novembro.



Quanto será pago no calendário Bolsa Família de novembro?

Como mencionamos, o pagamento do Bolsa Família leva em consideração as características da família. A seguir, fizemos uma lista com mais detalhes para que você entenda melhor essa distribuição:

Famílias com crianças de até 6 anos de idade: Recebem o adicional de R$ 150 por criança nessa faixa de idade;

Recebem o adicional de R$ 150 por criança nessa faixa de idade; Grupos familiares com bebês de até 7 meses: Além do adicional de R$ 150, também recebem mais um auxílio de R$ 50;

Além do adicional de R$ 150, também recebem mais um auxílio de R$ 50; Famílias com indivíduos entre 7 e 18 anos de idade: Recebem um adicional mensal de R$ 50 para cada membro da família nessa faixa de idade;

Recebem um adicional mensal de R$ 50 para cada membro da família nessa faixa de idade; Famílias com gestantes e lactantes: Recebem o adicional mensal de R$ 50 por mulher gestante ou lactante;

Recebem o adicional mensal de R$ 50 por mulher gestante ou lactante; Pagamento mínimo por membro da família: R$ 142 por pessoa. Uma família de 10 pessoas, por exemplo, receberá como valor-base (além dos valores citados acima), R$ 1420;

R$ 142 por pessoa. Uma família de 10 pessoas, por exemplo, receberá como valor-base (além dos valores citados acima), R$ 1420; Pagamento mínimo para famílias pouco numerosas: Famílias cuja soma do valor por pessoa não chegar a R$ 142, receberá o valor-base mínimo de R$ 600.

Agora que você já sabe como funcionará o calendário Bolsa Família de novembro, bem como a distribuição dos valores, já pode começar a se organizar para garantir o bom uso do seu benefício. Lembrando que, em caso de dúvidas, é importante conversar com algum especialista da área, como os profissionais que atuam no CRAS.