Calendário de outubro já está disponível; Confira

O mês de outubro chegou com uma grande notícia para milhões de pessoas. Isso porque o mês marca a retomada dos pagamentos do Auxílio Gás no Brasil, após a interrupção dos repasses no mês anterior.

Em resumo, o programa é apenas uma das muitas iniciativas do Governo Federal, que investe bilhões de reais em diversos programas sociais para ajudar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica no país.

Pagamentos do Auxílio Gás acontecem a cada dois meses

Algumas pessoas até se perguntaram o motivo da suspensão dos pagamentos em setembro, mas há uma explicação bem simples para isso. A saber, o Auxílio Gás é bimestral, ou seja, o pagamento ocorre a cada dois meses. Como a última parcela foi liberada em agosto, a próxima só vai sair em outubro.

Até 2024, o governo ainda realizará o pagamento da parcela de dezembro, seguindo a lógica dos repasses a cada dois meses. Aliás, o pagamento das parcelas segue a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), nos 10 últimos dias úteis do mês. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Calendário de pagamento do Auxílio Gás

A Caixa Econômica retoma o calendário de pagamento do Auxílio Gás neste mês de outubro, após a paralisação do programa em setembro. Os repasses acontecem nos mesmos dias em que o Bolsa Família é liberado. Portanto, as famílias recebem ambos os benefícios de uma única vez, conforme o calendário divulgado pelo governo.

Data do pagamento Final do NIS 18 de outubro (quarta-feira) 1 19 de outubro (quinta-feira) 2 20 de outubro (sexta-feira) 3 23 de outubro (segunda-feira) 4 24 de outubro (terça-feira) 5 25 de outubro (quarta-feira) 6 26 de outubro (quinta-feira) 7 27 de outubro (sexta-feira) 8 30 de outubro (segunda-feira) 9 31 de outubro (terça-feira) 0

A Caixa ainda vai começar a repassar o benefício na segunda quinzena de outubro, assim como vem ocorrendo nos últimos meses. O pagamento seguirá até o dia 31 de outubro, atendendo todos os usuários, e será retomado apenas em dezembro. Portanto, os beneficiários do Auxílio Gás deverão ter em mente que não haverá pagamento do benefício em novembro.

Veja os valores pagos pelo governo em 2023?

Em agosto, mês do último pagamento do Auxílio Gás, a Caixa Econômica Federal repassou uma parcela de R$ 108 a mais de 5,63 milhões de pessoas. Aliás, o governo vem garantindo o repasse de 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos aos beneficiários do país nos últimos meses.

Confira abaixo o valor do Auxílio-Gás pago em 2023:

Fevereiro: R$ 112;

R$ 112; Abril: R$ 110;

R$ 110; Junho: R$ 109;

R$ 109; Agosto: R$ 108.

Por que o valor do Auxílio Gás está diminuindo?

Em suma, o governo se baseia em um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para definir o valor do Auxílio Gás. A entidade divulga mensalmente o valor médio nacional do gás de cozinha. Com posse destes dados, o governo determina o valor da parcela do benefício.

Na semana passada, o preço médio do gás de cozinha subiu pela terceira semana no país, para R$ 101,66 no país. Isso quer dizer que o governo poderia até mesmo reduzir mais significativamente o valor da parcela paga em outubro. No entanto, isso não deverá acontecer, pois as parcelas estão vindo acima do valor médio nacional.

Quem pode se inscrever no Auxílio Gás?

O pagamento do Auxílio Gás se destina apenas às pessoas que atendam os seguintes requisitos:

Estar com a inscrição ativa no Cadastro Único ( CadÚnico ); e

); e Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 660) por pessoa; ou

Possuir algum membro residente do domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a lei que criou o programa social também estabeleceu que o auxílio deverá ser concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência“.

Embora muitas pessoas atendam os requisitos, nem todas recebem o auxílio. Segundo o governo, não há recursos para financiar o pagamento do benefício a todos os usuários que cumprem as regras estabelecidas pelo programa.

De todo modo, cabe salientar que os usuários do Bolsa Família têm preferência para receber o benefício. Contudo, nem mesmo isso não é garantia para a aprovação do Auxílio Gás. Na verdade, a única coisa que resta aos beneficiários é aguardar todos os meses para saber se terão direito ao auxílio ou não.