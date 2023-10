Calendário do Bolsa Família começa SEMANA QUE VEM, mas governo BLOQUEIA pagamentos

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal. Seu objetivo é alcançar famílias em situação de extrema pobreza ou pobreza e promover a melhoria das condições de vida dessas pessoas. Porém, algo relevante vem gerando muitas dúvidas entre os cidadãos. Bolsa Família bloqueado: como desbloquear?

Por diversos motivos, pode ocorrer o bloqueio do benefício, gerando dificuldades financeiras para as famílias beneficiárias. Nesse contexto, é importante entender certos pontos, como: Bolsa Família bloqueado: como desbloquear?

Entendendo o bloqueio do Bolsa Família

O bloqueio do Bolsa Família ocorre quando a família beneficiada não cumpre algumas das exigências do programa. Quando isso ocorre, a família fica sem o pagamento. Entre as situações que podem levar ao bloqueio, destacam-se:

Falta de atualização cadastral;

Ausência de comprovação de frequência escolar de crianças e adolescentes;

Não cumprimento das exigências da agenda de saúde;

Mudança no endereço sem comunicação ao Cadastro Único (CadÚnico);

E outras situações que podem ser consultadas diretamente no site do Bolsa Família.

Bolsa Família bloqueado: como desbloquear?

O processo para desbloquear o Bolsa Família varia de acordo com o motivo que levou ao bloqueio. Existem duas maneiras de desbloquear o benefício: pela internet ou presencialmente.

Desbloqueio pela Internet

Uma das formas mais rápidas de desbloquear o Bolsa Família é através da internet. Para isso, é necessário:



Acessar o site do Ministério da Cidadania;

Clicar na opção “Consultar Pagamentos” e informar o número do NIS (Número de Inscrição Social) da família;

(Número de Inscrição Social) da família; Em seguida, será possível verificar o motivo pelo qual o benefício foi bloqueado e dar prosseguimento ao processo de desbloqueio.

Os procedimentos para desbloqueio variam de acordo com a situação. Em alguns casos, é necessário atualizar os dados cadastrais da família ou comprovar a frequência escolar de crianças e adolescentes, por exemplo.

Desbloqueio presencial

Outra forma de desbloquear o Bolsa Família é através do atendimento presencial em uma unidade do Cadastro Único. O Cadastro Único é responsável por realizar o cadastramento das famílias que desejam participar dos programas sociais do governo federal.

Para desbloquear o Bolsa Família presencialmente, é preciso realizar o agendamento prévio através do telefone 0800 707 2003 ou do site do Ministério da Cidadania. No momento do agendamento, é necessário informar o motivo do bloqueio do benefício.

No dia agendado, deve-se comparecer na unidade do CRAS com os seguintes documentos:

Documentos pessoais dos membros da família;

Comprovantes de endereço;

Documentos escolares (quando necessário).

Após realizar o atendimento presencial e comprovar as informações necessárias, o processo de desbloqueio se inicia. Então, recupera-se o benefício.

Em suma, o desbloqueio do Bolsa Família é importante para garantir a continuidade do recebimento, evitando dificuldades financeiras para as famílias que dependem do programa. As formas de desbloqueio variam de acordo com o motivo do bloqueio e podem ser realizadas tanto pela internet quanto presencialmente.

Caso o beneficiário tenha dúvidas sobre as exigências do programa ou como realizar o processo de desbloqueio, pode procurar um profissional do Cadastro Único. É possível também contatar a Central de Atendimento do Bolsa Família.

Calendário de pagamento

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.