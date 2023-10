Calendário do Bolsa Família de outubro é DIVULGADO; confira todas as datas

Na última semana, a Caixa Econômica Federal concluiu os repasses do Bolsa Família referente a setembro. No entanto, os beneficiários já poderão consultar as datas do próximo pagamento.

A seguir, confira todos os detalhes sobre o próximo repasse do Bolsa Família, bem como novos valores e o calendário oficial com todas as datas.

Novo calendário de pagamentos do Bolsa Família

Assim como nos meses anteriores, o pagamento do Bolsa Família de outubro segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários para os depósitos. Dessa maneira, a cada dia um novo grupo é contemplado e pode movimentar os recursos.

Em outubro, os pagamento estão previstos para iniciar no dia 18, para os inscritos que possuem o NIS com final 1, seguindo até o dia 31. A seguir, confira o calendário oficial completo:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Valor do pagamento de outubro surpreende inscritos no Bolsa Família

Em outubro, muitos beneficiários do Bolsa Família se surpreenderam com o valor do benefício. Isso porque haverá o pagamento de um valor extra este mês.



Você também pode gostar:

Para entender melhor, o valor do Bolsa Família em outubro seguirá as mesmas regras dos meses anteriores. Dessa forma, será pago o valor de R$ 142 por integrante familiar, sendo que cada família não pode receber menos do que R$ 600. Além disso, também continuará os repasses do bônus do Bolsa Família, contemplando:

Gestantes e nutrizes com bônus de R$ 50;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos com bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade com bônus de R$ 150.

Porém, o novo acréscimo de outubro é referente a outro benefício atrelado ao Bolsa Família. Trata-se do repasse do Auxílio Gás. Este é um benefício bimestral do Governo Federal, que visa ajudar as famílias brasileiras no custeio do gás de cozinha.

Como o Auxílio Gás não teve repasses em setembro, os beneficiários do Bolsa Família que também fazem parte deste programa poderão receber este mês. O valor do benefício extra segue a média nacional do botijão de gás de cozinha, divulgada mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O pagamento do Auxílio Gás segue o mesmo calendário de repasses do Bolsa Família. Assim sendo, os inscritos nos dois programas poderão garantir o pagamento maior no mesmo dia de pagamento do benefício.

Como fazer o saque do benefício do Governo Federal?

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Assim, faz o depósito dos benefícios na conta social digital dos inscritos, disponível para acesso por meio do aplicativo Caixa Tem.

Dessa forma, os beneficiários podem movimentar os recursos diretamente no app. Através dele, é possível realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e ainda ter acesso a vários outros serviços bancários.

Mas para as pessoas que desejam receber o seu pagamento em mãos, a Caixa disponibiliza os seus canais de atendimento:

Caixas eletrônicos;

Agências;

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas.

É importante lembrar que o saque nos caixas eletrônicos podem ser feitos com o cartão do Bolsa Família. No entanto, também está disponível a opção de saque sem cartão. Para isso, o beneficiário vai precisar do acesso ao aplicativo Caixa Tem.

Assim, veja o passo a passo completo para sacar o Bolsa Família e o Auxílio Gás sem o cartão do benefício:

Primeiro, acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Em seguida, clique na opção “saque sem cartão”; Depois, clique em “gerar código para saque”; Na página seguinte, escolha a opção “gerar código”; Por fim, digite a sua senha do App e clique no botão alaranjado para visualizar o código.

Com o código em mãos, o beneficiário tem o prazo de 2 horas para comparecer a um caixa eletrônico da Caixa e realizar o saque. No momento, será necessário selecionar a opção saque sem cartão e seguir as orientações da tela.