Calor vai aumentar e será extraordinário NESTA REGIÃO do Brasil

O clima é uma das variáveis mais importantes para a vida humana. O conhecimento antecipado das condições climáticas é essencial para planejar atividades ao ar livre, se preparar para mudanças de temperatura e garantir a segurança de pessoas e propriedades. Com a tecnologia disponível hoje em dia, é possível obter previsões precisas do tempo para qualquer cidade do Brasil.

Neste artigo, vamos explorar as previsões de calor extraordinário no Centro-Oeste do Brasil. Analisaremos as informações fornecidas por diferentes fontes confiáveis e mostraremos como se preparar para enfrentar altas temperaturas. Acompanhe os detalhes a seguir.

Onda de calor no Centro-Oeste do Brasil

Nos últimos dias, uma onda de calor vem atingindo o Centro-Oeste do Brasil, mais precisamente os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo especialistas, as temperaturas estão atingindo marcas extremas, chegando a 41,2ºC em algumas localidades.

No entanto, as previsões indicam que o calor vai aumentar ainda mais nos próximos dias. Em algumas regiões, espera-se que os termômetros cheguem a registrar entre 43ºC e 45ºC. Essas máximas isoladas e extraordinariamente altas podem até mesmo fazer história.

Registros de calor intenso

Para entender a magnitude desse calor excepcional, é importante analisar alguns registros recentes. Nesta quarta-feira, por exemplo, o Mato Grosso do Sul registrou máximas de 41,2ºC em Coxim, 41,0ºC em Nhumirim, 40,6ºC em Miranda, 40,5ºC em Água Clara e 40,0ºC em Aquidauana. Já no Mato Grosso, as máximas foram de 42,6ºC em Cuiabá, 41,2ºC em Rondonópolis, 41,1ºC em Gaúcha do Norte, 41,0ºC em Porto Estrela e 40,6ºC em Aragarças.

Essas altas temperaturas também foram observadas em outras regiões do país. No Noroeste de São Paulo, por exemplo, foi registrado calor muito intenso, com máxima de 38,8ºC em Dracena. No Oeste do Triângulo Mineiro, a cidade de Ituiutaba registrou 39,1ºC. Já no Norte de Minas Gerais, a temperatura máxima chegou a 40,3ºC em São Romão.

Previsão de calor intenso nos próximos dias



As previsões indicam que o calor aumentará ainda mais no Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias. No Mato Grosso, por exemplo, espera-se máximas de 43ºC a 45ºC no Sul do estado e na região de Cuiabá. Já no Norte do Mato Grosso do Sul, as marcas devem ficar entre 42ºC e 44ºC.

Além disso, outras regiões também serão afetadas pelo calor intenso. Em Goiás e Tocantins, por exemplo, as temperaturas podem chegar perto ou acima de 40ºC em muitas cidades. No extremo Norte de São Paulo, Oeste do Triângulo Mineiro e Norte de Minas Gerais, o clima seguirá muito quente.

Cuiabá: capital do calor

Durante os próximos dias, a cidade de Cuiabá será a mais afetada pelo calor extremo no Brasil. Conhecida por suas marcas extremas de calor nesta época do ano, a capital do Mato Grosso enfrentará temperaturas excepcionais. A previsão é de máximas entre 42ºC e 44ºC na quinta-feira, 43ºC a 45ºC na sexta-feira, 44ºC a 46ºC no sábado, 43ºC a 45ºC no domingo e 41ºC a 43ºC na segunda-feira.

Essas temperaturas podem até mesmo quebrar o recorde histórico de calor em Cuiabá, que é de 44,0ºC. Essa marca foi observada em 30 de setembro de 2020, durante uma onda de calor que atingiu vários países da América do Sul.

Como se preparar

Com o aumento das temperaturas, é fundamental tomar medidas para se proteger do calor intenso. Aqui estão algumas dicas importantes:

Hidrate-se: Beba bastante água para manter seu corpo hidratado. Use roupas leves: Opte por roupas leves e de cores claras, que ajudam a refletir o calor. Evite exposição ao sol: Procure ficar em locais com sombra e evite sair nos horários de pico do calor. Use protetor solar: Aplique protetor solar regularmente para evitar queimaduras solares. Refresque-se: Tome banhos frescos e utilize ventiladores ou ar-condicionado para se refrescar. Alimente-se de forma leve: Opte por refeições leves e evite alimentos pesados que possam sobrecarregar seu organismo. Proteja-se do calor em casa: Mantenha as janelas fechadas durante o dia e utilize cortinas ou persianas para bloquear a entrada do sol.

Lembre-se de seguir as dicas de proteção

As previsões de calor extremo no Centro-Oeste do Brasil são motivo de preocupação. É essencial que as pessoas estejam preparadas para enfrentar altas temperaturas, adotando medidas de proteção e cuidando da saúde. Acompanhar as previsões do tempo e buscar informações em fontes confiáveis são passos importantes para se manter informado sobre as condições climáticas. Lembre-se de seguir as dicas de proteção contra o calor intenso e cuidar de si mesmo e de sua família.