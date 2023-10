Câmera policial de Britney Spears na parada de trânsito, diz que ela teve que usar o banheiro

TMZ. com

Britney Spears usou um dos truques mais antigos do livro na tentativa de sair de uma parada de trânsito recente, explicando que ela precisava ir ao banheiro… o que a fez cruzar as linhas duplas amarelas de trânsito.

Durante as duas trocas, Britney se desculpa e explica que acabou de voltar de férias. No entanto, durante a parada de 6 de outubro, ela culpa ter que usar o banheiro por passar nas linhas amarelas duplas, exclamando: “Sinto muito, tenho que usar o banheiro… está prestes a sair agora. Eu’ Eu sinto muito.”

Durante a parada de 10 de setembro, Britney parou por andar a 61 mph em uma zona de 40 mph. Mais uma vez, ela se desculpa, mas também é presa por dirigir sem carteira e comprovante de seguro do carro.

Devemos observar que Britney explica que sua segurança geralmente mantém sua documentação… mas isso não é suficiente para o policial, que a informa que ela deve mantê-la com ela o tempo todo.

Para o amarelo violação de linha dupla, Britney foi multada em US$ 327. As violações do início de setembro também foram um pouco mais caras uma multa de $ 1.140.