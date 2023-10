Câmera policial de Kim Zolciak e Kroy Biermann mostra guerra dentro de casa

TMZ. com

Se ainda não estava claro, aqui está mais uma prova Kim Zolciak dar Kroy Biermann se odeiam absolutamente… depois que ele supostamente a trancou fora do quarto principal e ela chamou a polícia.

Obtivemos a filmagem da câmera corporal, bem como a ligação para o 911 de um incidente no final de agosto, quando Kim alegou que não conseguiu entrar em seu quarto para recuperar seus pertences pessoais e seus medicamentos.

A resposta da polícia mostra como as coisas são desagradáveis ​​entre Kim e Kroy – já que ele se recusa a mostrar o rosto – apenas conversando com os policiais através de uma porta fechada.

Você tem que dar crédito aos policiais aqui por lidarem com uma situação tão infantil, trabalhando para manter Kim e Kroy calmos para evitar que as coisas fiquem mais desagradáveis.

Eventualmente, os policiais convencem Kroy a entregar o edredom, o carregador do telefone, os medicamentos e – de acordo com Kim – um creme de beleza de US$ 1.000 para Kim.