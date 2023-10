Camisaria FMW está EM BUSCA de profissionais no mercado

A Camisaria FMW, marca de roupas que é focada no vestuário masculino, com total atenção as tendências e no hábito de se vestir do homem brasileiro, está com ótimas vagas abertas no estado de São Paulo. Dito isso, antes de falar mais sobre a marca, saiba quais são os cargos em questão:

Estoquista – Outlet Catarina – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Shopping Campo Limpo – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – OUTLET CATARINA – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Outlet Catarina – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Geral – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja II – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa – Diversas Regiões – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Camisaria FMW

Dando mais detalhes sobre a Camisaria FMW, pode-se ressaltar que a empresa conta com o propósito de oferecer roupas que proporcionem elegância e estilo para o homem moderno, das mais formais as mais descontraídas.

A Camisaria FMW apresenta uma linha de produtos variados e que acompanham as últimas tendências em roupas e acessórios masculinos. Corte preciso e diferenciado, materiais de qualidade, cores modernas e modelagem impecável são os quatro principais pilares que norteiam o desenvolvimento de cada produto e que vem tornando a marca referência em alfaiataria e em moda masculina.

Atualmente, a Camisaria FMW conta com 27 franquias na Grande São Paulo e uma loja franqueada em Porto Seguro, na Bahia.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas da Camisaria FMW já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



