Campeonato Master de Futebol de Penedo é decidido nos penâltis, com vitória do Rochedos

Não faltou emoção na disputa do título do Campeonato Master de Futebol 2023, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo neste domingo, 1º de outubro.

No tempo regulamentar, o confronto entre Rochedos e Resenha de Boleiros terminou empatado em 2 x 2, gols marcados por Mauro Jorge e Erisvaldo para o time do Rochedos e Iramilton e André para o Resenha de Boleiros.

A decisão foi para os penâltis, com a vitória por 3 x 2 do Rochedos, conquista que veio na defesa do goleiro que substituiu o titular Anteandenso Melo, arqueiro menos vazado da competição promovida pela Secretaria de Esportes de Penedo.

O artilheiro do Campeonato Master de Futebol foi Mauro Jorge, também do Rochedos, com sete gols. Além do troféu, o título rendeu a premiação de dois mil reais ao time campeão, com o vice também premiado, com trófeu e mil reais.

A Secretaria Municipal de Esportes homenageou o desportista Waguinho Nunes com seu nome da taça do primeiro lugar, entregue pelo filho do homenageado, e também o jogador do Sport Club Penedense, Marcos Bala, com seu nome na taça do vice-campeão.

Secom PMP