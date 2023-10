Campo de golfe da Ryder Cup pega fogo e explode em chamas

Reproduzir conteúdo de vídeo



X / @conorN11

O Marco Simone Golf and Country Club na Itália, anfitrião do prestigiado torneio de golfe Ryder Cup da semana passada, pegou fogo na quinta-feira quando uma estrutura do campo pegou fogo!

O incêndio, que começou numa suíte de hospitalidade de três andares, aconteceu menos de uma semana depois de centenas de milhares de torcedores lotarem o campo para assistir ao famoso torneio de golfe em Roma, dominado pelos europeus.

Uma nuvem de fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância… enquanto vários bombeiros correram para o local e começaram a combater o incêndio.

“Um incêndio foi relatado em uma das estruturas temporárias de hospitalidade à direita do primeiro fairway do Marco Simone Golf and Country Club no início desta tarde”, escreveu a Ryder Cup Europe em um comunicado.

“Os bombeiros locais foram chamados ao local às 17h07, horário local, e rapidamente controlaram o incêndio.”

#Romadalle 17:25 intervenção #vigilidelfuco no corso na zona de Guidona por #incêndio de uma estrutura de 3 andares em um clube de golfe: 5 equipes de trabalho para o espgnimento da fiamme [#5ottobre 18:00] pic.twitter.com/sZ34X9fKWU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) 5 de outubro de 2023

@vigilidelfuoco

Apesar de as coisas parecerem ruins, ninguém ficou ferido, o mais importante.

As autoridades também dizem que não houve danos no campo de golfe… fora do edifício temporário que foi engolido pelas chamas.