Campo Real aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste domingo (29)

O Centro Universitário Campo Real é uma instituição de ensino superior privada com unidades em diferentes cidades do estado do Paraná.

O Campo Real oferece diversos cursos de graduação e oportunidades para os seus estudos, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por vestibulandos de todo o Brasil.

O processo seletivo do Campo Real já está em andamento e todos os candidatos inscritos devem ficar atentos: as provas do Vestibular de Medicina serão aplicadas neste domingo, 29 de outubro.

Dessa maneira, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina do Centro Universitário Campo Real. Confira!

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: provas são realizadas neste domingo (29)

Conforme indicado no edital do processo seletivo, todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina do Campo Real deverão fazer uma prova presencial. O exame será aplicado neste sábado, 29 de outubro, das 14h às 18h30, nas cidades de Curitiba e Guarapuava.

O Campo Real recomenda o ingresso aos locais de prova com ao menos 20 minutos de antecedência ao horário de início da prova para que os candidatos possam ouvir instruções importantes para o exame.

A prova do Vestibular de Medicina do Campo Real será composta por uma seção discursiva e por outra objetiva. Os exames foram organizados pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).



A prova objetiva será composta pelo total de 60 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte maneira:

10 questões de Biologia;

06 questões de Física;

05 questões de Geografia;

05 questões de História;

08 questões de Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol);

08 questões de Língua Portuguesa;

05 questões de Literatura Brasileira;

07 questões de Matemática;

06 questões de Química.

Além da prova objetiva, os candidatos também deverão fazer uma prova discursiva. Essa seção do exame, por sua vez, será composta por uma proposta de redação e todos os participantes deverão redigir um texto usando a norma culta da língua portuguesa.

A nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada com base na soma das pontuações obtidas na prova objetiva e na discursiva. A nota máxima será de 400 pontos.

Além disso, devemos destacar que terão a prova discursiva corrigida somente os 250 candidatos melhores classificados na prova objetiva.

Ficou com alguma dúvida sobre o funcionamento da prova? Acesse o edital do Vestibular de Medicina do Campo Real e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: funcionamento das inscrições

O período de inscrições para a edição 2024 do Vestibular de Medicina do Centro Universitário Campo Real terminou em setembro e os candidatos puderam se inscrever por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do vestibular.

Além disso, todos os estudantes interessados em participar do processo seletivo deveriam pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para efetuar a própria inscrição.

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, o Centro Universitário Campo Real está oferecendo 46 vagas para o curso de Medicina. O curso será ministrado na unidade principal da instituição, em Guarapuava, estado do Paraná.

Todos os estudantes aprovados no processo seletivo irão ingressar n0 Campo Real no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Campo Real 2024: divulgação do gabarito e resultados

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, os candidatos poderão acessar o gabarito definitivo da prova objetiva a partir do dia 17 de novembro.

Por fim, o resultado final do Vestibular de Medicina do Campo Real será divulgado no dia 15 de dezembro. Todos os candidatos aprovados poderão realizar matrícula na instituição entre os dias 18 e 22 de dezembro.