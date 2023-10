CANCELADO de repente? Beneficiários do INSS se PREOCUPAM

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem um papel fundamental na segurança social do Brasil, oferecendo diversos auxílios essenciais à população. No entanto, existem situações em que a autarquia pode ser obrigada a interromper os benefícios devido a diversas razões, como ocorrência de fraude ou falecimento do beneficiário.

No entanto, uma questão frequente que causa preocupação entre os beneficiários é se o INSS pode interromper seus benefícios de forma repentina, sem aviso prévio. Abaixo, você terá a resposta desta indagação e o que fazer nesse sentido em se tratando de direito dos beneficiários.

Por que motivo o INSS pode encerrar os benefícios concedidos?

O INSS pode interromper o benefício por diferentes razões, incluindo:

Falecimento do beneficiário;

Perda do direito ao benefício;

Identificação de irregularidades na sua concessão.

No entanto, é fundamental destacar que a interrupção do benefício deve seguir determinadas regras e procedimentos legais. Se o encerramento for efetuado de maneira inadequada, o INSS está obrigado a reativar o auxílio até que o processo legal seja devidamente cumprido.

A autarquia pode encerrar o benefício sem aviso prévio?

Conforme o Enunciado n. 16 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), nos casos de suspeita de irregularidades na concessão de um benefício do INSS, não é permitida a suspensão ou encerramento direto do auxílio. Isso significa que o órgão deve conduzir uma investigação, geralmente por meio de um processo administrativo, antes de encerrar o benefício. Durante esse processo, o beneficiário tem o direito de se defender e apresentar evidências em sua própria defesa.

O INSS deve notificar o beneficiário sobre a investigação em andamento, permitindo que ele se prepare e apresente sua defesa de maneira apropriada. Manter os dados atualizados junto à autarquia, como o endereço de residência e outras informações relevantes, é crucial para assegurar que o beneficiário receba todas as notificações e comunicações oficiais. Portanto, é de extrema importância que os beneficiários estejam cientes da necessidade de manter seus dados atualizados perante o Instituto Nacional do Seguro Social.



A qualquer momento o INSS pode revisar um benefício?

O INSS não tem a liberdade de revisar um benefício a qualquer momento. Existe um prazo específico para essa revisão, que é de 10 anos a partir da data de concessão do benefício, de acordo com o artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991.

Esse prazo impede o órgão de revisar o benefício após 10 anos, a menos que haja comprovação de má-fé por parte do beneficiário. No entanto, é importante destacar que a comprovação de má-fé pode anular o prazo de 10 anos, possibilitando ao INSS revisar o benefício a qualquer momento.

Em situações complexas, é altamente recomendável buscar orientação de um advogado previdenciário. Assim, será possível obter uma análise mais aprofundada e específica do caso. O cancelamento de benefícios pelo INSS é uma questão sensível que pode impactar diretamente a vida dos beneficiários.

Portanto, compreender os procedimentos legais e os direitos garantidos é essencial para proteger os direitos previdenciários dos cidadãos. Ao se manterem informados e cientes de seus direitos, os beneficiários podem se resguardar contra cancelamentos indevidos e garantir a contínua recepção de benefícios previdenciários.

Calendário de pagamentos dos benefícios de outubro

Até 1 salário mínimo

1: 25 de outubro;

2: 26 de outubro;

3: 27 de outubro;

4: 30 de outubro;

5: 31 de outubro;

6: 1º de novembro;

7: 3 de novembro;

8: 6 de novembro;

9: 7 de novembro;

0: 8 de novembro.

Mais do que 1 salário mínimo

1 e 6: 1º de novembro;

2 e 7: 3 de novembro;

3 e 8: 6 de novembro;

4 e 9: 7 de novembro;

5 e 0: 8 de novembro.