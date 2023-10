Canela no café tem estes benefícios, confira quais são

Estando cada vez mais popular, o costume de colocar canela no café também tem muitos benefícios.

Além de seu sabor singular e aroma inconfundível, o café também oferece diversos benefícios à saúde, e com canela, só melhora!

Com seus nutrientes essenciais, propriedades antioxidantes e efeito estimulante, essa bebida contribui para uma vida mais saudável e equilibrada.

Portanto, hoje vamos te contar mais sobre os benefícios específicos de adicionar canela ao café, então fique conosco e leia até o final.

Nutrientes essenciais na canela

A canela é um ingrediente rico em nutrientes essenciais para o nosso corpo. Ela contém vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, além de potássio, ferro, magnésio, cálcio, fósforo e zinco.

A saber, esses nutrientes são fundamentais para o boa saúde do organismo, contribuindo para a saúde óssea, cardiovascular, cerebral e imunológica.

Então, ao adicionar canela no café, é possível enriquecer a bebida e garantir um aporte maior desses nutrientes.

Propriedades antioxidantes da canela no café

A canela é muito conhecida por suas propriedades antioxidantes,que são essenciais para o nosso organismo.

Afinal, essas substâncias ajudam a combater os radicais livres, moléculas instáveis que causam danos celulares. Pois, estão associados ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardíacas.

E quando adicionamos canela no café, é possível aumentar o poder antioxidante da bebida, protegendo o organismo contra danos oxidativos.

Canela no café tem efeito estimulante

O café já é conhecido por seu efeito estimulante, devido à cafeína presente na sua composição.

No entanto, a adição de canela pode potencializar ainda mais esse efeito. Enquanto, a canela contém teobromina, uma substância que também atua como estimulante do sistema nervoso central e do coração.

Ao combinar a cafeína do café com a teobromina da canela, é possível obter um efeito energizante e aumentar a concentração e o foco. Aliás, isso pode ser especialmente útil durante períodos de trabalho intenso, estudos ou atividades que exigem maior atenção.

No entanto, é importante ressaltar que o consumo excessivo de café pode levar a efeitos colaterais, como insônia, irritabilidade, ansiedade e taquicardia. Portanto, é recomendado o consumo moderado da bebida e a consultoria de um profissional de saúde antes de fazer alterações significativas na dieta.

Melhora do humor e combate à depressão

Outro benefício de adicionar canela no café é a potencial melhora do humor.

Já que a canela contém triptofano, um aminoácido essencial que é precursor da serotonina, neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar e prazer.

Assim, a serotonina desempenha um papel importante nos estados de humor, e baixos níveis desse neurotransmissor podem estar associados à depressão e outros distúrbios emocionais.

Mas ao adicionar canela no café, é possível estimular a produção de serotonina, melhorando assim o humor e combatendo sintomas de depressão. Fique agora com uma deliciosa receita de cappuccino com canela.

Receita de cappuccino com canela

Ingredientes:

1 xícara de café solúvel

1 xícara de leite em pó

1 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de canela em pó

Modo de preparo:

Em um liquidificador, adicione o café solúvel, o leite em pó, o açúcar, o cacau em pó e a canela. Bata tudo por alguns minutos, até obter uma mistura homogênea.

Em seguida, transfira a mistura para um recipiente hermético ou um pote de vidro com tampa.

Para preparar uma xícara de cappuccino, coloque 2 colheres de sopa da mistura em uma xícara. Adicione água quente, mexendo bem até dissolver totalmente o pó.

Se preferir, você pode adicionar leite quente ao invés de água para deixar o cappuccino mais cremoso.

Polvilhe canela em pó por cima, se desejar, e sirva imediatamente.

A saber, essa receita rende aproximadamente 10 porções de cappuccino com canela, e é uma opção prática e deliciosa para saborear um cappuccino caseiro a qualquer momento.

No entanto, é importante lembrar que cada pessoa possui necessidades e tolerâncias individuais, portanto, é necessário adaptar os hábitos alimentares de acordo com as recomendações médicas, sem cafeína em excesso.

Mas mantendo a moderação, você pode aproveitar uma xícara de café com canela de forma consciente e equilibrada e de todos esses benefícios que citamos acima.

Portanto, se você gostou da receita de cappuccino e de saber que a canela no café tem estes benefícios, nos conte aqui nos comentários se você já tinha o hábito de consumir seu café assim, ou se vai começar agora!