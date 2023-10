Canelo Alvarez encerra possível luta com Terence Crawford: ‘Ele não está nos planos’

Canelo Alvarez quer desafios maiores, então lutar contra um adversário de três categorias de peso abaixo da sua não parece se qualificar.

Essa é a palavra do indiscutível campeão dos super-médios de 33 anos depois de despachar Jermell Charlo de forma desequilibrada na noite de sábado. Imediatamente após a vitória de Canelo, houve apelos para um confronto potencial com Terence Crawford, que é amplamente considerado o melhor lutador peso por peso de todo o boxe atualmente.

Como peso meio-médio, Crawford abriria mão dos 21 quilos – e não parece que Canelo queira ostentar uma reputação de continuar derrotando adversários menores.

“Sabe, eu sempre digo que se a luta faz sentido, por que não? Mas ele não está nos planos”, disse Canelo quando questionado sobre Crawford na coletiva de imprensa pós-luta de sábado. “Como eu disse, se fizer sentido, talvez. Eu não sei agora. Eu só vou aproveitar essa luta. Então você saberá o que vem a seguir com certeza.”

Ao longo de sua carreira, Canelo ganhou peso continuamente para enfrentar desafios maiores e mais difíceis. Parece que isso é mais o que ele quer agora, especialmente depois de derrotar um peso médio júnior como Charlo.

Ao longo de 12 rounds, Canelo intimidou Charlo no ringue enquanto liberava combinações ferozes e poderosas na cabeça e no corpo. Canelo fez um knockdown no sétimo round e Charlo acabou passando a maior parte da luta em modo de sobrevivência.

“Acho que isso acontece com muitos lutadores”, explicou Canelo. “Não estou pensando em apenas sobreviver. Mas eu fiz meu trabalho. Acho que ele nunca faz algo para vencer.

“Esse era o meu plano. Neutralize tudo o que ele vai trazer. Ele é um contra-atacante com a mão esquerda, e eu tentei não ser atingido. Às vezes um lutador também não consegue fazer nada no ringue.”

Com sua última vitória em seu currículo, Canelo espera ter silenciado alguns dos céticos que o declararam ultrapassado após um desempenho medíocre contra John Ryder.

Claro, Canelo sofreu uma lesão na mão que o atormentou durante aquela luta, mas agora que está saudável novamente, o astro mexicano promete que está de volta e melhor do que nunca.

“Minha mão está 100 por cento e me sinto bem”, disse Alvarez. “Me sinto ótimo e ainda estou no meu auge. Me sinto revigorado, estou pronto.

“Acho que este é o Canelo. Voltei. Finalmente, estou de volta. Eu me sinto confiante agora. Eu me sinto ótimo. Estou muito feliz porque há muito tempo não me sentia assim. Agora estou de volta.”