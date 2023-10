Canelo Alvarez pune Jermell Charlo por 12 rounds para garantir vitória por decisão desequilibrada

Canelo Alvarez não nocauteou, mas passou boa parte dos 12 rounds mostrando a Jermell Charlo que as categorias de peso existem por um motivo.

Charlo subiu duas divisões pela chance de causar uma grande reviravolta, mas lutou para fazer Canelo respeitá-lo diante do constante ataque ofensivo do indiscutível campeão dos super-médios. Embora Canelo ainda exibisse um golpe habilidoso às vezes, ele geralmente carregava e desferia golpes ferozes na cabeça e no corpo de Charlo, rodada após rodada.

Fora algumas trocas, Canelo venceu praticamente todos os momentos importantes ao dominar a luta do início ao fim. O resultado refletiu que Canelo garantiu um trio de placares desequilibrados a seu favor, 119-108, 118-109 e 118-109.

“Sou um lutador forte. Sou um homem forte”, disse Canelo depois. “Ninguém vence esse Canelo.

“Eu amo muito o boxe. O boxe é minha vida. O boxe me tornou a pessoa que sou hoje. É por isso que amo tanto o boxe.”

Embora ele tenha começado um pouco devagar no passado, Canelo não perdeu tempo cortando o ringue e perseguindo Charlo pelo ringue. Com vantagem de poder e força, Alvarez mostrou pouco respeito pelos socos de Charlo, lançando golpes poderosos de todos os ângulos.

Os socos corporais de Canelo encontravam constantemente um lar. Charlo, por outro lado, esteve praticamente inativo e não conseguiu se envolver com muito volume nas primeiras rodadas. Mesmo quando Charlo tentou estabelecer seu jab, Canelo apenas marchou através dele e lançou bombas após bombas, apenas destruindo seu oponente menor.

Apesar da estratégia de Charlo de dançar por fora com movimentos laterais, Canelo parecia prever cada movimento seu ao liberar suas próprias combinações. Ao entrar no ritmo, Canelo castigou Charlo no corpo e depois voltou na cabeça com golpes violentos.

“Trabalhamos para isso”, disse Canelo sobre sua estratégia para machucar Charlo no corpo. “Trabalhamos o corpo, sabemos que ele é um grande lutador. Trabalhamos isso na academia por três meses.”

Com o passar do tempo no sexto assalto, Canelo empurrou Charlo em direção às cordas e desferiu vários socos consecutivos. Charlo fez o possível para se abaixar, esquivar e absorver o mínimo de dano possível, mas Canlo deu a tacada inicial sem medo de represálias.

Isso levou ao primeiro knockdown momentos depois, quando Canelo colocou Charlo na tela no sétimo assalto com um golpe de direita violento. Charlo respondeu a uma contagem de oito em pé, mas a partir daí Canelo assumiu o controle total da luta.

Embora Charlo tenha se recuperado bem, ele simplesmente não conseguiu assustar Canelo com nenhum de seus socos e, em vez disso, ficou plantado com o pé traseiro e as costas apoiadas nas cordas.

Ao todo, foi uma vitrine dominante para Canelo.

“Acho que é por isso que lutamos 12 rounds”, disse Canelo. “Não consigo aquele nocaute, tenho 12 rounds para mostrar que sou o melhor. Eu sou o melhor lutador.”

Com esta vitória, Canelo terá muitas opções no futuro. Ele disse que já tem como meta o feriado do Cince de Mayo, em maio de 2024, para seu retorno aos ringues e, como adversário ideal, Canelo respondeu sem rodeios.

“Eu não me importo”, disse ele, acolhendo todos os desafios enquanto busca desenvolver seu desempenho mais recente.